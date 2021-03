Mission Klimaschutz: Raumpatrouille Orion bald wieder im Einsatz

Als Set-Designer für die Bauten wurde Oliver Scholl verpflichtet, der ein Fan der Kult-Serie sein soll. Der Ausstatter war bereits mit so renommierten Projekten wie "Suicide Squad", "Spider-Man" und "Edge of Tomorrow" befasst.

Zeitgleicher Start mit der "Enterprise"

Nach Auffassung von Volker Engel reflektierte die historische Serie die gesellschaftliche und politische Lage der Sechziger, was die Kenner von "Orion" bestätigen werden. Immerhin drehte sich in einer Folge ("Der Kampf um die Sonne") alles um den Planeten "Chroma", auf dem die Frauen regieren, was 1966 noch Unterhaltungswert hatte: "Die Mischung aus Spannung, Relevanz und Eskapismus, erzählt über Figuren, mit denen wir emotional in Verbindung stehen, ist unser Hauptzugang zur Serie – und es ist der Schlüssel zu guter Science-Fiction."

Ein Blick auf die Reverenzen von Volker Engel und seinem Team lässt großes optisches Rambazamba erwarten. So haben sie "Godzilla"-Erfahrung, Uli Edels TV-Saga "Die Nibelungen" mit einem beeindruckenden Drachen aufgehübscht und Katastrophenfilm-Knowhow ("White House Down", "Coronado").

Übrigens lief "Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion" erstmals am 17. September 1966 im Ersten, fast genau eine Woche nach dem Start von "Raumschiff Enterprise" am 8. September 1966 beim amerikanischen Sender NBC. Die beiden Science-Fiction-Formate sind also in jeder Hinsicht wesensverwandt und künden vom Aufbruchsgeist der Menschheit – kurz vor der Mondlandung im Juli 1969!

Zu den weiteren aktuellen Projekten von "Chartered Territory" gehören nach den Angaben auf der Firmen-Homepage vor allem Verfilmungen nach Kinderbüchern der Erfolgsautorin Cornelia Funke, wie "Igraine Ohnefurcht", "Geisterritter" und "Die Wilden Hühner". Außerdem sind zwei deutschsprachige TV-Serien mit den Arbeitstiteln "Transatlantik" und "Der Wall" in Arbeit.