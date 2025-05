Langatmiges Finale: Mission Impossible 8 im Kino

Cruise liefert wieder große Action-Stunts

Der Tauchgang zum U-Boot ist eine der großen Action-Sequenzen des Films, die schon immer das Herzstück der Reihe waren, aber sie ist nicht der Höhepunkt. Der kommt kurz vor Schluss, wo Tom Cruise als Ethan Hunt sich mit Antagonist Gabriel eine spektakuläre Verfolgungsjagd auf einem, beziehungsweise zwei Doppeldecker-Flugzeugen liefert. Entstanden ist diese Szene, weil der Regisseur Christopher McQuarrie Tom Cruise ein TikTok-Video gezeigt hatte – woraufhin der Schauspieler gesagt haben soll: "Das kann ich auch."

Und tatsächlich: Tom Cruise hat, wie immer, auch hier alles selbst gemacht, nach monatelanger akribischer Planung. Er klettert und turnt hoch oben in den Lüften, begleitet von mehreren Kameradrohnen und mit Regisseur McQuarrie im Hubschrauber daneben.

Weil die Rotoren und der Wind so laut waren, konnten sie nur per Handzeichen kommunizieren. Die Angst in seinen Augen ist also genauso echt wie das Schlackern seiner Wangen, die sich durch den Flugwind nach hinten ziehen. Tom Cruise hat sich mit diesem Stunt mal wieder selbst übertroffen. Dennoch braucht "Mission Impossible 8 – The Final Reckoning" zu lange, um das richtige Tempo zu finden, verliert sich zu sehr in inhaltlichen Details – und endet genau dann, wenn das Adrenalin endlich richtig kickt.