Misshandelte Heimkinder in Einrichtungen der Kirche

Dafür gab die EKHN unter anderem einen Film in Auftrag, in dem Opfer selbst zu Wort kommen sollten. Die Wiesbadener Filmemacherin Sonja Toepfer erhielt den Zuschlag – und fokussierte sich auf Hephata. Sie fand Belege, dass der ehemalige Nazi-Arzt Willi Enke, nach seiner Entnazifizierung leitender Neurologe im Haus Zoar, schmerzhafte Gehirnuntersuchungen an den Kindern durchführte, um deren Verhaltensauffälligkeiten zu erforschen. Sie fand in seinen Veröffentlichungen Indizien, dass der einstige Nazi-Arzt in Hephata versuchsweise beweisen wollte, dass Verhaltensauffälligkeiten von Kindern einen Grund im Gehirn haben.