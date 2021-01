Missbraucht von Zeugen Jehovas: Der Versuch einer Aufarbeitung

"Kindesmissbrauch ein Problem innerhalb der Zeugen Jehovas"

"Erkennen Sie an, Mister Jackson", so fragte es Kommissionsmitglied Angus Stewart, "dass die Organisation der Zeugen Jehovas ein Problem mit Kindesmissbrauch innerhalb ihrer Mitglieder hat?" Geoffrey Jackson aus der Leitenden Körperschaft entgegnete: "Ich erkenne an, dass Kindesmissbrauch ein Problem innerhalb der Gemeinschaft ist. Das ist etwas, womit wir uns auch auseinandersetzen mussten."

Wenn sich die Zeugen Jehovas also dessen bewusst sind – warum werden die Missbrauchsfälle offenbar in so vielen Fällen nicht verfolgt? Eine erste Antwort kann die Struktur der Religionsgemeinschaft bieten: Die Zeugen Jehovas sind eine weltweit organisierte Religionsgemeinschaft. Laut eigenen Angaben mit fast zehn Millionen Mitgliedern – oder "Verkündigern", wie sie sich selbst nennen. Gesteuert werden sie von einer Aktiengesellschaft – der Wachturmgesellschaft, genauer gesagt: Die "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania".

In Deutschland nennen sich rund 160.000 Menschen Zeugen Jehovas – wieder laut eigenen Angaben. Hier sind sie juristisch gesehen mit den Kirchen gleichgestellt. Sie sind eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts.

Bibel als Maßstab allen Handelns

Die Zeugen Jehovas legen die Bibel wörtlich aus. Sie ist Maßstab all ihres Handelns und all ihrer Überzeugungen. Das ist auch etwa der Grund, warum nur Männer wichtige Positionen in den Versammlungen einnehmen dürfen. So kann man es in den Veröffentlichungen der Zeugen Jehovas nachlesen – alle enzyklopädisch gesammelt auf der Internetseite der Zeugen Jehovas 'jw.org'.

Praktisch alle Lebensbereiche unterliegen klaren, biblisch begründeten Regeln: Keine Bluttransfusionen annehmen, ständiges Missionieren – aber auch die Sexualität: Verboten sind etwa Masturbation, Homosexualität und auch vorehelicher Sex.

Ein Werteverständnis, das fatal sein kann, wenn es etwa um sexuellen Missbrauch von Kindern geht, sagt Dieter Rohmann. Der Münchner Psychologe betreut Aussteiger aus sogenannten Sekten und Kulten – auch Zeugen Jehovas. Wie auch bei anderen Missbrauchsopfern, sei es so, dass sie die Schuld ganz häufig bei sich selbst suchten, erklärt der Psychologe: "Schuld und Angst sind einfach die beiden wichtigsten Zahnräder im Gefüge der Zeugen Jehovas, die die Menschen über viele Jahre in einer gewissen Abhängigkeit halten. Die Frau hat in der Versammlung zu schweigen und dem Mann ein Untertan zu sein. Es ist so, dass diese Mädchen und Frauen gar nicht dazu erzogen werden, in dem Bewusstsein etwas Besonderes zu sein. Dass da kein Unterschied besteht zwischen Mann und Frau. Und dass wir alle gleich viel wert sind."

Wachturmgesellschaft versucht, sexuellen Missbrauch biblisch zu begründen

Die Wachturmgesellschaft versucht, selbst sexuellen Missbrauch biblisch einzuordnen. Etwa in einem Text aus dem "Wachturm" vom Mai 2019 – der Zeitschrift der Zeugen Jehovas. Sie gilt als die auflagenstärkste Zeitschrift der Welt. Darin heißt es: "Die zahlreichen Missbrauchsfälle zeigen deutlich, dass wir in den letzten Tagen leben, einer Zeit, in der viele lieblos sind und 'schlechte Menschen und Betrüger […] es immer schlimmer treiben' (2. Tim. 3:1-5, 13). Satans Absichten sind durch und durch böse, und es ist traurig, wenn Menschen Dinge tun, die ihm gefallen."

Dass es Missbrauch gibt, ist der Gemeinschaft klar. Dass Zeugen Jehovas Missbrauch aufs Schärfste verurteilen, natürlich auch – sind sie doch gemäß der Bibel dem liebevollen und fürsorglichen Umgang untereinander verpflichtet. In einem anderen Wachturm-Artikel heißt es: "Jehova hasst Böses in jeder Form. Wie sehr muss er dann erst sexuellen Kindesmissbrauch hassen – ein besonders abstoßendes, abscheuliches Vergehen! Als Zeugen Jehovas empfinden wir wie er: Wir verabscheuen Kindesmisshandlung und -missbrauch und dulden so etwas in der Christenversammlung nicht."

In weltweiten Kongressen im Sommer 2019 wurden genau diese Ausgaben des Wachturms besprochen. 8,5 Millionen Menschen, also sämtliche Mitglieder der Zeugen Jehovas hätten die Artikel dort gemeinsam studiert, teilt die Bundeszentrale der Zeugen Jehovas schriftlich mit. Auch Kinder.

Wie viele Missbrauchsfälle bei Zeugen Jehovas in Deutschland?

Aber setzt man auch um, was darinsteht? Wie viele Missbrauchsfälle gibt es tatsächlich bei den Zeugen Jehovas in Deutschland? Und was ist aus ihnen geworden? Auf eine Anfrage antwortet die Zentrale der Wachturm Gesellschaft in Deutschland lediglich: "Ihre Frage erfordert eine ausführliche differenzierte Betrachtung, die den Rahmen Ihrer Berichterstattung ganz offensichtlich übersteigen würde."

Es wird jedoch versichert: "Tatsache ist, dass die religionsrechtliche Verfahrensweise unserer Religionsgemeinschaft vorsieht, dass wir selbst bei einem bloßen Verdacht, (…) zwingend angewiesen sind, der Angelegenheit mit der größten Sorgfalt nachzugehen und eine Untersuchung gemäß biblischer Verfahrensweise einzuleiten. Gleichzeitig sind die Ältesten angewiesen, umgehend alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für Kinder zu veranlassen."

Trost spenden bei Missbrauch: durch warme Mahlzeit oder Gebet

Dafür seien die Familien zuständig – Jugendgruppen oder eigene Kindergärten gibt es bei den Zeugen Jehovas nicht. Bei einem Missbrauchsfall ist vor allem die Gemeinschaft gefragt – so ist es im Wachturm zu lesen. Man solle einander Trost spenden und Mitgefühl zeigen – durch eine warme Mahlzeit oder ein Gebet.

Verhandelt werden Straftaten dann zunächst intern – nach rein religiösen Richtlinien. Im sogenannten Rechtskomitee. Hier landen sämtliche Vergehen gegen die Statuten der Zeugen Jehovas, auch Fälle von sexuellem Missbrauch .

Drei erfahrene, männliche Zeugen Jehovas befragen dann den oder die Beschuldigte, meist auch die Betroffenen. Gesteht die Person nicht, kann sie im schlimmsten Fall ausgeschlossen werden. Bereut sie hingegen, darf sie bleiben. So steht es im Ältestenbuch "Hütet die Herde Gottes" – ein in Zeugenkreisen eigentlich streng geheim gehaltenes Regelwerk für die Ältestenschaft, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Sexuellem Kindesmissbrauch widmet man im Ältestenbuch ein ganzes Kapitel.

Zwei Zeugen müssen die Tat gesehen haben

Aber: Zwei Zeugen müssen die Tat gesehen haben. Sonst wird der Fall überhaupt nicht verhandelt. Im Ältestenbuch heißt es dazu: "Es muss zwei oder mehr Augenzeugen geben, nicht nur jemand, der wiedergibt, was er gehört hat. Gibt es nur einen Zeugen, wird kein Rechtskomitee gebildet. Wenn ein Fehlverhalten nicht bewiesen ist, es aber ernst zu nehmende Fragen gibt, bestimmt die Ältestenschaft zwei Älteste, die die Sache unverzüglich untersuchen. Vielleicht gibt es nur einen Zeugen."

"Bestreitet der Beschuldigte den Vorwurf eines einzelnen Zeugen und ist das Fehlverhalten nicht bewiesen, kann kein Rechtskomitee eingesetzt werden." Passage aus dem Ältestenbuch "Hütet die Herde Gottes"

Keine Zeugen? Fall wird Jehova überlassen

Konkret empfiehlt das Ältestenbuch in einem solchen Fall, einen Bericht zu schreiben und diesen dem Sekretär zu übergeben: "Dieser legt ihn in einer vertraulichen Ablage der Versammlung ab." Der Fall wird Jehova überlassen. Was bedeutet: Der Fall ist damit abgeschlossen.

Zur Zwei-Zeugen-Regel sagt Psychologe Dieter Rohmann im BR-Gespräch: "Das ist eine moralisch-ethische Vorgehensweise, die ist unterirdisch. Es ist unvorstellbar. Und vor allem: Es wird ihnen nicht geglaubt. Das ist für mich ein ganz wesentliches Problem, weil die Zeugen Jehovas auch behaupten, die einzige Wahrheit zu kennen und zu leben und zu praktizieren. Sie behaupten ja, ethisch und moralisch näher bei Gott zu sein als alle anderen."

Die Zwei-Zeugen-Regel gilt unter Aussteigerinnen und Aussteigern als die umstrittenste Regel im Rechtsgefüge der Zeugen Jehovas. Denn: sexueller Missbrauch geschieht eben in der Regel nur, wenn Täter und Betroffene allein sind. Auch die australische Royal Commission kam zum Schluss: Die Zwei-Zeugen-Regel ist der maßgeblichste Grund, weshalb wenig Missbrauchsfälle bei den Zeugen Jehovas aufgedeckt würden.

Seit Juli 2020: Offizielle Untersuchung bei Zeugen Jehovas in Deutschland

Eine umfassende Aufarbeitung ist das Ziel der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Vom Bund eingesetzt, untersucht die Kommission seit 2016 Kindesmissbrauch in unterschiedlichen Institutionen – vor allem in der katholischen Kirche: Seit Juli 2020 auch offiziell bei Zeugen Jehovas.

Anlass der Untersuchung in Deutschland waren Berichte von Betroffenen, die sich bei der Kommission gemeldet hatten. Eine der Geschichten ist im Bilanzbericht der Kommission aus dem Jahr 2019 abgedruckt. Es ist Mias Geschichte. Die Geschichte des fünfjährigen Mädchens, das mutmaßlich von einem 15-Jährigen Zeugen Jehovas missbraucht wurde.

"Mit Menschen wie euch nicht ewig in einem Paradies leben"

Ihr Fall wird schließlich vor einem internen Rechtskomitee der Zeugen Jehovas verhandelt. 2017, 47 Jahre nach der Tat. Erst da traut Mia sich, Klartext zu sprechen – gerade hat sie sich von den Zeugen Jehovas offiziell abgewandt. Mit im Raum ist der mutmaßliche Täter. Er leugnet – trotzdem geben die Zeugen Jehovas den Fall zunächst weiter, bis zur Leitenden Körperschaft nach New York. Bis heute ist nichts passiert – war sie doch die einzige Zeugin der Tat.

"Dann fragte mich ein Ältester: 'Hör mal, möchtest du denn irgendwann mal wieder zurück in die Gemeinschaft?' Wo soll ich denn hin? Zurück? Wie soll das denn aussehen? 'Na ja, möchtest du nicht mal ewig leben?' Ich sagte: ich möchte mit Menschen wie euch nicht ewig in einem Paradies leben. Was soll das denn für ein Paradies sein? Das ist doch nicht auf Ehrlichkeit gegründet. Ich sage, das sieht anders aus. In der Bibel steht, wenn ihr einen dieser Kleinen zum Fall bringt, für denjenigen wäre es besser, wenn er einen Mühlstein um den Hals bekäme und in den Meeresgrund geschmissen wird. Die komplette Vernichtung dieser Personen, die einen anderen zum Straucheln bringt. Und dann habe ich den Täter angeguckt und habe gesagt: Ich will nicht ins Paradies. Ich möchte eher in Harmageddon sterben. Und du bist der Stein des Anstoßes. Und du kannst ab jetzt machen, was du möchtest für deinen Gott, für deine Gemeinde. Aber du wirst am Ende da landen, wo ich lande, nämlich im ewigen Tod. Und dafür verzichte ich auf mein ewiges Leben, damit ich dich kriege, und ich krieg dich." Mia

Strafrechtlich ist der Fall nicht mehr relevant – angezeigt hat Mia den Mann deshalb nicht. Gänzlich aufgeklärt wird ihre Geschichte nie sein. Auch dank einer Therapie kann Mia sie heute erzählen.