Missbrauchsopfer kritisieren Abwehrhaltung der EKD

Das neue "Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt" der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) soll die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche voranbringen. Durch das kürzlich gegründete Gremium, das am Freitag seine Arbeit aufnimmt, soll dies vor allem transparenter und gerechter gestaltet werden, die angemessene Beteiligung von Betroffenen sicher gestellt sein.

Zu Beginn erheben Betroffenenvertreter aus dem Beteiligungsforum Vorwürfe gegen die Kirche: "Noch immer ist der Umgang mit sexualisierter Gewalt in vielen Landeskirchen und kirchlichen Institutionen nicht von Offenheit und Fürsorge geprägt, sondern von institutioneller Abwehr", erklärten die Opfervertreter am Donnerstag in Hannover.

Kritik an EKD: "Institutionelle Abwehr" statt Offenheit

Positiv bewerteten die Betroffenenvertreter, dass die evangelischen Landeskirchen mit der Einrichtung des Beteiligungsforums "Deutungshoheit und Macht" abgeben. In ihrer Erklärung stellten die Betroffenenvertreter klar, wie sie ihre Rolle beim Umgang der evangelischen Kirche mit Missbrauch verstehen: "Aufarbeitung, Umgang und Prävention von sexualisierter Gewalt wird nicht mehr ohne Betroffene gehen. Ihre Rolle ist nicht mehr nur beratend, sondern gestaltend", so die acht am Forum beteiligten Betroffenen.

Im Beteiligungsforum beraten Betroffene, leitende Geistliche und Juristen sowie die Präses der Synode der EKD, Anna-Nicole Heinrich, gemeinsam. Für Beschlüsse ist eine Mehrheit sowohl innerhalb der Institutionenvertreter als auch unter den Betroffenen notwendig. Das Forum befasst sich mit der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, mit Disziplinarverfahren und den sogenannten Anerkennungsleistungen für Betroffene.

Beteiligungsforum darf kein "Feigenblatt" werden

Zugleich besteht bei den Betroffenen sexualisierter Gewalt offenbar trotz des neu geschaffenen Forums Zweifel über das Gewicht ihrer Stimme innerhalb der EKD. Darüber, ob die Kirche etwa Beschlüsse des Beteiligungsforums auch tatsächlich auf EKD-Ebene umsetzen werde, ob genügend Gelder bereitgestellt würden oder ob die nötige Hilfe am Ende auch tatsächlich bei den Betroffenen sexualisierter Gewalt ankomme. Das Forum dürfe sich nicht als "Feigenblatt" entpuppen.

Direkt an die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus gewandt, mahnen die Forumsmitglieder in ihrer Erklärung: "Sie nehmen wir beim Wort." Sie beziehen sich damit auf das Versprechen der westfälischen Präses unmittelbar nach ihrer Wahl zur Ratsvorsitzenden im Herbst 2021, Aufarbeitung und Prävention werde künftig in der evangelischen Kirche zur "Chefinnensache".

In der Vergangenheit scheiterte die Betroffenenbeteiligung

Bis dato hatte die EKD kein glückliches Händchen bewiesen bei der Beteiligung Betroffener bei der Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch. Ein ursprünglicher Betroffenenbeirat der EKD mit zwölf Mitgliedern wurde 2021 aufgelöst. Unter anderem scheiterte das Gremium daran, dass Betroffene unter den Mitgliedern sich nicht gehört und auf Augenhöhe wahrgenommen fühlten.

Auch darauf gehen die Betroffenenvertreter nun ein: Trotz der "frustrierenden Erfahrung des Scheiterns des Betroffenenbeirats", so ihre Erklärung, seien sie dazu entschlossen, "für unsere und die Rechte anderer Betroffener einzustehen und zu kämpfen". Kritik an dem neuen Gremium kommt auch von Betroffenen aus dem alten Beirat, weil unter den acht Vertretern im Beteiligungsforum eine Mehrheit bei der evangelischen Kirche oder einem kirchlichen Träger arbeite. Deshalb fühlt sich ein Teil der Betroffenen durch die neue Lösung nicht vertreten und kritisieren sie.