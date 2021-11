Missbrauchsopfer: Bischöfe wollen Leistungen nicht aufstocken

Betroffenenbeirat: Unverständnis, Verärgerung, Empörung

Man nehme die Änderungen "mit großem Unverständnis, Verärgerung und Empörung zur Kenntnis", schreibt der Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz in einer entsprechenden Mitteilung. Zwar hätten die Bischöfe einige Kritikpunkte aus Gesprächen mit Betroffenen in der Vergangenheit berücksichtigt und entsprechende Verbesserungen vorgenommen – zum Beispiel mehr Personal für die Aufarbeitung und mehr Schulungen für die Diözesen.

Bleibender Kritikpunkt: Keine höheren Anerkennungsleistungen

Doch ausgerechnet an den vielfach kritisierten Knackpunkten habe sich nichts verbessert, an der Intransparenz der Anerkennungsverfahren und an der Höhe der Anerkennungsleistungen. Es sei "festzuhalten, dass die Positionen zur Höhe der Leistungen nicht vereinbar sind", heißt es dazu von der Bischofskonferenz. Ein weiterer Kritikpunkt des Betroffenenbeirats: Menschen mit kognitiven und seelischen Einschränkungen würden durch die Art des Verfahrens benachteiligt.

Betroffenenbeirat: Gesprächsbitte ist "inhaltsleere Nebelkerze"

"In keinem dieser Kritikpunkte stellt der Beschluss des Ständigen Rates eine Verbesserung dar", kritisiert der Betroffenenbeirat jetzt und beklagt: "In Anbetracht von niedrigen Leistungen, von zahlreichen Retraumatisierungen, unter anderem durch Antragstellung und Bescheide ausgelöst, klingt das erneute Festhalten am bestehenden Anerkennungssystem wie blanker Hohn und Zynismus." Die Bitte der Bischöfe an die Betroffenen, das Gespräch weiterzuführen, sei vor dem Hintergrund der Überarbeitung als "empörende und inhaltsleere Nebelkerze" zu werten, so der Betroffenenbeirat.