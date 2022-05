Missbrauch: Weniger Beichtgeheimnis, mehr Aufklärung?

Unter vier Augen bekennt der Beichtende einem Priester seine Sünden, im Gegenzug werden sie ihm von Gott vergeben: Frei nach diesem Prinzip ist die Beichte in der katholischen und orthodoxen Kirche ein Sakrament.

Und das funktioniert nur, wenn alle, die sich reuig an einen Beichtvater wenden, auf Verschwiegenheit vertrauen können, sagt Patrick Zoll, Jesuitenpater an der Hochschule für Philosophie in München. "Es geht ja um persönliche und intime Dinge", sagt der Jesuit. Deshalb sei Vertrauen "eine Grundvoraussetzung" dafür, dass Beichte als ein Ort wahrgenommen wird, "wo ich wirklich alles aussprechen kann, alles sagen kann, alles zur Sprache bringen kann".

Weltliches Gesetz bestätigt Beichtgeheimnis

Das sieht nicht nur die Kirche so. In Deutschland steht das Beichtgeheimnis unter dem Schutz des Gesetzgebers. In Paragraph 132 Strafgesetzbuch heißt es:

"Ein Geistlicher ist nicht verpflichtet anzuzeigen, was ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden ist." Paragraph 132 Strafgesetzbuch

Das gilt auch für Straftaten und geplante Straftaten: Betrug, Mord – und auch Kindesmissbrauch. Doch gerade unter dem Eindruck der vielen Fälle sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen wird in Ländern wie Australien oder zuletzt auch Frankreich heftig darüber diskutiert, ob das Beichtgeheimnis zugunsten von mehr Prävention und Missbrauchsahndung gelockert werden soll.

Und auch in Deutschland gibt es Befürworter dieses Vorschlags. "Man kann die Frage stellen, wenn es um sexualisierte Gewalt an Kindern geht, ob ein Beichtvater unter allen Umständen darüber stillschweigen muss, wenn er davon in der Beichte erfahren hat", sagt etwa der Freiburger Kirchenrechtler Georg Bier.

Verfassungsgericht urteilt für "Recht auf Privatheit"

Dagegen findet der Bonner Rechtswissenschaftler Gregor Thüsing das Zeugnisverweigerungsrecht – genauso wie für Anwälte und Ärzte – auch für Priester weiterhin angemessen. "Das mutet erst einmal komisch an, weil die schrecklichen Fälle von Kindesmissbrauch nach Prävention, Aufklärung und Öffentlichkeit schreien."

Das Bundesverfassungsgericht habe bereits geurteilt, dass es dabei nicht etwa um ein Kirchenprivileg gehe, sondern um die Menschenwürde, das Recht des Menschen auf einen Ort der Privatheit. "Und das ist die Abwägung, die der deutsche Staat getroffen hat und diese Gründe sind heute so valide wie damals", meint Thüsing.

Beichtgeheimnis nicht für "theoretische Annahme" opfern

Wer gesetzgeberische Änderungen fordere, der müsse zudem erklären, dass etwas besser wird. Das ist Thüsing zufolge aber nur möglich, wenn bewiesen wäre, dass solche schweren Verfehlungen wie Kindesmissbrauch gebeichtet werden und dadurch zukünftige Fälle verhindert werden. "Diese Evidenz haben wir momentan nicht", sagt Thüsing.

Jesuitenpater Patrick Zoll schätzt, dass unter 1.000 Beichten vielleicht ein Missbrauchstäter seine Schuld bekennt. Es sei daher bloß eine "theoretische Annahme", zu meinen, es gäbe Missbrauchstäter, "die die Taten in der Beichte aussprechen und weitere Taten ankündigen, die dann der Priester aufgrund des Beichtgeheimnisses nicht weiterleiten kann". Vor dem Hintergrund sei das Beichtgeheimnis "ein zu hohes Gut, als dass man es für diese theoretischen Überlegungen opfern sollte".

Abgesehen davon sei es auch so, dass viele Täter ihre Vergehen gar nicht beichten. "Weil sie ja gar nicht ihre Verfehlungen sehen, geschweige denn Reue empfinden", sagt Zoll. Es sei daher eine Frage des generellen Umgangs mit Missbrauch. "Es ist ja auch viel verschwiegen worden außerhalb der Beichte, was die Aktenführung angeht, die intransparent war, dass man nicht konsequent die Normen angewendet hat. Das sind die Stellschrauben auch in Zusammenhang mit den Präventionskonzepten, um da weiter voranzukommen."

Beichtvater droht Exkommunikation bei Bruch des Beichtgeheimnisses

Wenn der Gesetzgeber nun doch am Beichtgeheimnis rüttelt, wie es derzeit etwa in Frankreich oder Australien gefordert wird, kann das für den Beichtvater gravierende Folgen haben. Zumindest innerhalb seiner Kirche, wenn er das Beichtgeheimnis bricht, erklärt Kirchenrechtler Bier: "Vom kirchlichen Recht völlig klar: Sie dürfen darüber nicht sprechen. Auch wenn der Staat mit Strafen drohen würde, müssten die Priester diese Strafe in Kauf nehmen. Würden sie sich dem beugen, würden sie exkommuniziert werden."

Von daher wäre der einzelne Beichtvater in einem Dilemma. Jesuitenpater Patrick Zoll hat indessen eine Entscheidung getroffen: Er würde die weltliche Strafe in Kauf nehmen und ist bereit, "dieses hohe Gut zu schützen".