Missbrauch in der Kirche: Was wusste Joseph Ratzinger?

Doris Reisinger ist heute Wissenschaftlerin am Fachbereich Katholische Theologie der Universität Frankfurt. Vor zehn Jahren war sie noch Ordensfrau bei der Glaubensgemeinschaft "Das Werk". Dort hat sie jahrelang traumatische Erfahrungen machen müssen. Seitdem kämpft sie um Gerechtigkeit und Aufklärung. Ihr neues Buch untersucht die Rolle von Joseph Ratzinger in diesem dunklen Kapitel der katholischen Kirche.

"Ich glaube, das große Problem ist, dass er so idealistisch auf seine Kirche geschaut hat. Er konnte nicht verstehen, welch schreckliche Sachen passieren und was das für seine Kirche bedeutet. Er sah die größte Gefahr für die Kirche nicht in der Gewalt gegen Kinder, sondern im Glaubensabfall. Das Leiden der Kinder hat er, muss man sagen, nicht wirklich erfasst." Doris Reisinger, Theologin und Autorin

Reisinger charakterisiert Joseph Ratzinger als etwas weltfremd und unterstellt ihm keine böse Absicht. Die Mentalität moralisch zweifelhafter oder abgründiger Kollegen sei ihm zuwider gewesen, schreibt sie. Was geschehen sei, habe sich Ratzinger weder vorstellen können noch wollen. So zum Beispiel auch die Tatsache, dass Priester Ordensschwestern vergewaltigten und dann zur Abtreibung zwangen, in Afrika, den USA, Irland, Italien und den Philippinen.

Auch später habe der heimatliebende Benedikt lieber Gebirgsschützen aus Bayern empfangen als Missbrauchsopfer angehört. Die Täter hätten sich unter Papst Benedikt lange sicher gefühlt.

"Natürlich hat Papst Benedikt das Seine versucht. Wir schauen heute darauf und sagen, das ist nicht genug gewesen, da hätte man mehr tun müssen, da muss man heute mehr tun. Von daher ist das ein wichtiges Buch, das darlegt, wie Verantwortlichkeiten wahrgenommen oder eben nicht wahrgenommen wurden." Pater Bernd Hagenkord, Jesuit und Journalist

Für Doris Reisinger gibt es nur einen Weg sich der Missbrauchskrise zu stellen: Die Macht in der katholischen Kirche umorganisieren, auf mehr Schultern verteilen, um Transparenz zu ermöglichen, Kontrolle zu sichern und Vertuschung zu verhindern. Solange das nicht geschehe, so Reisinger, sei in der katholischen Kirche kein Ende der Krise in Sicht.

Das Buch "Nur die Wahrheit rettet - Der Missbrauch in der katholischen Kirche und das System Ratzinger" von Doris Reisinger und Christoph Röhl ist im Piper-Verlag erschienen.