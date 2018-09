Missbrauch in der Kirche: Die Verlockung der Macht

1.670 Beschuldigte nennt die Missbrauchsstudie der katholischen Kirche, das sind 4,4 Prozent aller Kleriker aus den Jahren 1946 bis 2014, eine erschreckend hohe Zahl. Hauptamtliche Diakone machen mit 1,0 Prozent dabei den kleinsten Anteil aus. Beim überwiegenden Teil der Beschuldigten (1.429 Personen) handelt es sich um Diözesanpriester, die sich verpflichtet haben ehelos zu leben. Die Forscher nennen im Rückschluss den Zölibat als Risikofaktor für sexuellen Missbrauch.

Missbrauch von Macht

Sexueller Missbrauch ist vor allem auch ein Missbrauch von Macht, so die Forscher. So benennt die Studie den herrschenden Klerikalismus in der Kirche, in dem der geweihte Priester eine übergeordnete Machtposition innehält, als eine wichtige Ursache für Missbrauch.

Dieses System kann den Priester dazu verleiten, sich nicht geweihten Personen gegenüber überlegen zu fühlen und diese dominieren zu wollen. Sexueller Missbrauch ist ein extremer Auswuchs dieser Dominanz. Doch Risikofaktoren alleine machen keine Täter. Was sind es für Menschen, die zu solchen Taten fähig sind?

Typologisierung der Täter

Neben der Untersuchung von Personalakten und anderen Dokumenten, bezogen die Forscher auch Interviews mit Opfern und Beschuldigten in ihre Studie ein. Befragt wurden insgesamt 50 Beschuldigte aus 23 westdeutschen Bistümern. Dabei handelte es sich um 45 Diözesanpriester, einen Diakon und vier Ordensangehörige; alle im Alter zwischen 38 und 83 Jahren. Neunzehn Beschuldigte waren noch berufstätig zum Zeitpunkt des Interviews, Neunundzwanzig im Ruhestand.

Auf Grundlage der Interviews erarbeiteten die Forscher drei Typen von Tätern: Fixierter, narzisstisch-soziopathischer und regressiver Typus.

Fixierter Typus

Beschuldigte, die mehrere Betroffene unter 13 Jahren sexuell missbrauchten, ordnet die Studie dem "fixierten Typus" zu (14 Beschuldigte). Die Taten zogen sich vorwiegend über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten hin und begannen meist nicht lange nach der Priesterweihe.

Die Studie nennt bei dieser Gruppe Hinweise auf mögliche pädophile Präferenzen. Das Priesteramt in der katholischen Kirche bietet umfangreiche Kontaktmöglichkeiten zu Kindern und Jugendlichen und dürfte damit für Personen dieses Typus eine hohe Anziehung haben, so das Fazit der Forscher.

Narzisstisch-soziopathischer Typus

Als zweite Gruppe definiert die Studie den "narzisstisch-soziopathischen Typus" (7 Beschuldigte). Personen dieser Gruppe üben ihre Macht nicht nur beim sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen aus, sondern auch in anderen Kontexten.

Beschuldigte dieser Gruppe sind durchsetzungsstark und dominant und zeichnen sich oft durch fehlendes Unrechtsbewusstsein aus.

Regressiv-unreifer Typus

Eine dritte Gruppe von Beschuldigten beschreiben die Forscher als "regressiv-unreifen Typus", der sich seinerseits auf Personen mit unreifer persönlicher und sexueller Entwicklung ausrichtet. Die Verpflichtung zum Zölibat könnte Angehörigen dieses Typus eine falsch verstandene Möglichkeit bieten, sich mit der eigenen sexuellen Identitätsbildung nicht hinreichend auseinandersetzen zu müssen, so die Studie. Durch die Priesterschaft vermeiden regressiv-unreife Typen, eine reife Partnerschaft eingehen zu müssen.

In dieser Gruppe kommt es oft erst viele Jahre nach der Priesterweihe zum ersten Missbrauch. Als mögliche Begründung dafür heißt es in der Studie, dass erst mit der Zeit Isolation, amtsbedingte Überforderung, und mangelnde kirchliche Unterstützung die Hemmschwelle für einen sexuellen Missbrauch einreißen lassen.

Selbst Opfer von Gewalt

Der Großteil der Beschuldigten gab an, vor der Priesterweihe beziehungsweise dem Eintritt in eine Ordensgemeinschaft selbst Opfer von Gewalt geworden zu sein: 40 Prozent durch körperlichen, 18 Prozent durch sexuellen, 30 Prozent durch psychischen Missbrauch.

Alle Beschuldigten des narzisstisch-soziopathischen Typus berichteten in den Interviews, selbst Opfer körperlicher und psychischer Gewalt geworden zu sein; vier Männer gaben an, selbst sexuelle Gewalt erfahren zu haben.

Auch von Beschuldigten des fixierten Typus wurden persönliche Gewalterfahrungen – vor allem sexueller Natur - sehr häufig geschildert.

Nur bei dem regressiven Typus waren persönliche Erfahrungen von körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt nur für ein Viertel der Befragten ein Thema.