Missbrauch in der Kirche: Chronik eines Skandals

"Fast immer waren seine Opfer Jungen aus der Grundschule. Einer war erst vier Jahre alt." Das sind die ersten zwei Sätze eines Artikels, der am 6. Januar 2002 im "Boston Globe" erschien und der die katholische Kirche in eine Krise gestürzt hat, die bis heute anhält. Die Zeitung berichtete damals über einen Priester, der jahrzehntelang Kinder sexuell missbraucht hatte. Der Film "Spotlight" setzte dieser Rechercheleistung vor drei Jahren ein Denkmal.

Die Kirchenleitung wusste von dem Missbrauch und deckte den Täter. Ein gängiges Muster, wie sich herausstellen sollte: Auch die Kirchen in Irland, Australien, Kanada wurden vom Missbrauchsskandal erschüttert. In Deutschland verabschiedete die Deutsche Bischofskonferenz noch im Jahr 2002 Richtlinien – auch hier gab es einzelne Fälle, zum Beispiel im Bistum Regensburg, wo der damalige Bischof Gerhard Ludwig Müller einen wegen Missbrauchs bereits vorbestraften Pfarrer in einer Gemeinde einsetzte, wo der sich erneut an Kindern verging. Nur ein Einzelfall?

Verharmlosen, vertuschen, versetzen - das Reaktionsmuster der Kirche

Im Jahr 2010 meldeten sich ehemalige Schüler bei Pater Klaus Mertes, dem Direktor des Berliner Canisius Kollegs, und berichteten von Übergriffen durch Patres in den 1970er und 80er Jahren, erinnert sichder Jesuit. "Da ist mir klar geworden, es gibt eine große Dunkelziffer und der gegenüber habe ich eine Verantwortung. In dem Moment, wo ich weiß, es gibt eine Dunkelziffer in den Jahrgängen der 1970er und 80er Jahre muss ich ein Signal geben", so Mertes.

Das Signal verfehlt nicht seine Wirkung. Auch aus anderen katholischen Einrichtungen melden sich Betroffene. So wurden im Internat der Benediktinerabtei Ettal über Jahrzehnte Schüler körperlich misshandelt und sexuell missbraucht. In ganz Europa gab es neue Vorwürfe. Papst Benedikt XVI. griff durch, in den Jahren 2011 und 2012 wurden mehr als 400 Priester ihres Amtes enthoben. "Auch die Kirche muss den Stock des Hirten gebrauchen, mit dem sie den Glauben schützt gegen die Verfälscher, gegen die Führungen, die in Wahrheit Verführungen sind", so der damalige Papst.

Auf einen Fall folgen viele - die Ausweitung des Missbrauchsskandals

Benedikts Nachfolger Franziskus setzt den Kampf gegen den Missbrauch fort. Im März 2014 ernennt er eine Kommission für den Schutz von Minderjährigen. Mitglied wird auch Marie Collins, die als Kind in Irland von einem Priester missbraucht worden war. Die Kommission habe Vorschläge gemacht, sagt Collins, der Papst habe aber nichts unternommen, um sie umzusetzen. "Er versteht vielleicht besser als seine Vorgänger, welchen Schaden Missbrauch anrichtet", räumt die Irin ein, "er ist schockiert von Priestern, die Kinder missbrauchen, seine Worte sind stark, aber es folgen keine Taten. Und das ist die Enttäuschung."

Papst Franziskus muss mehr Entschlossenheit zeigen

Spätestens im Jahr 2018 muss Papst Franziskus erkannt haben, dass es mit starken Worten allein nicht getan ist: In Australien steht Kardinal Pell, einer der wichtigsten Mitarbeiter von Papst Franziskus vor Gericht, weil er Missbrauch verschleiert, aber auch selbst begangen haben soll. Ein staatlicher Untersuchungsbericht hat gezeigt, dass allein im US Bundesstaat Pennsylvania 300 Priester in den vergangenen Jahrzehnten des Missbrauchs beschuldigt wurden. Und in Deutschland zählte eine Studie fast 3.800 Betroffene seit dem Ende des 2. Weltkriegs. Die Deutsche Bischofskonferenz hat die Studie in Auftrag gegeben. Deren Vorsitzender Kardinal Reinhard Marx zeigt sich zerknirscht: "Um der Institution willen, haben wir weggeschaut", so der Kardinal bei der Vorstellung der Studie, "Und um des Schutzes von Bischöfen und Priestern willen. Wir lassen Machtstrukturen zu und haben einen Klerikalismus gefördert, von dem auch in der Studie die Rede ist, der Gewalt und Missbrauch begünstigt hat."

Das nächste Kapitel in der Missbrauchsgeschichte der Katholischen Kirche wird nun in den kommenden Tagen in Rom aufgeschlagen. Es geht um Schadensbegrenzung. Für ein Happy End ist es zu spät.

Für weitere Themen rund um Religion, Kirche und Spiritualität, abonnieren Sie den Newsletter der Religion und Orientierung unter www.br.de/newsletter-religion