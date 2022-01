Missbrauch im Heim: "Da hat unsere Kindheit aufgehört"

Das Kloster Ramsau bei Haag im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn liegt malerisch auf einem Hügel am Waldrand, oberhalb von Ramsau- Reichertsheim. Aber die Idylle trügt. Die Klostermauern bergen ein dunkles Geheimnis. Seit über 40 Jahren kommen die heute 64-jährige Renate und ihr 68-jähriger Bruder Manfred erstmals wieder an den Ort, der wie kein anderer ihr Leben prägte. Die Geschwister verbrachten hier im Heim der Franziskanerinnen ihre Kindheit und erlebten Gewalt und sexuelle Übergriffe.

Kindheit aufgehört, Martyrium begonnen

Das Eingangstor weckt Erinnerungen bei Manfred: "Da sind wir alle hinein marschiert. Und dadurch, dass wir durchgegangen sind, haben wir alle Rechte verloren. Alle." Seine Schwester Renate sagt: "Da hat unsere Kindheit aufgehört." Und Manfred ergänzt: "Und unser Martyrium hat begonnen."

Bis 1983 war im Kloster Ramsau das Kinderheim Sankt Josef untergebracht. Renate und ihr Bruder Manfred lebten dort mit ihren beiden Schwestern Lori und Eva. Die Eltern waren arm, haben nach dem Zweiten Weltkrieg als sudetendeutsche Flüchtlinge nie richtig Fuß fassen können in Bayern. Das Jugendamt entschied damals, 1966, dass die Kinder in ein Heim müssen. Renate erinnert sich an diese "unheimliche Angst", die sie sieben Jahre lang gequält habe und es bis heute noch tut. "Die quält mich wahrscheinlich bis zu meinem letzten Tag."

Missbrauch durch Ordensschwestern

Renate und Manfred sind immer noch schwer traumatisiert von dem, was sie als Kinder im Kloster erlebten. Sie erzählen von Prügeln, Demütigungen und von sexuellem Missbrauch durch einzelne Ordensschwestern.

Die Franziskanerinnen von Au am Inn leiteten damals das Heim und die Klosterschule. Bereits vor 12 Jahren haben Manfred und Renate die sexualisierte Gewalt beim Orden angezeigt. 2010 war das. Als der Missbrauch in katholischen Klosterschulen und Heimen erstmals einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde.

Die Franziskanerinnen von Au am Inn haben dem BR auf Nachfrage mitgeteilt, dass aktuell weitere Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt im ehemaligen Ramsauer Kinderheim geprüft werden. Trotzdem machten die Schwestern das bis heute nicht öffentlich. Als Grund schreibt die Ordensoberin dem BR, "dass sich die Vorwürfe gegen die Beschuldigten (…) objektiv nicht nachweisen ließen."

Erzbistum München und Freising bewerten Aussagen als plausibel

Die Beweislast für sexuellen Missbrauch liegt nach deutschem Recht bei den Betroffenen. Das ist gerade dann, wenn es um Erfahrungen in der Kindheit geht eine große Last für die Opfer. Denn vielen Geschädigten ist es erst nach Jahrzehnten möglich, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Manfred und Renate kämpfen seit 2010 um die Anerkennung ihres Leids.

Seitdem haben sie etliche Anträge ausgefüllt, mussten mehrere Plausibilitätsprüfungen über sich ergehen lassen. "Wir kämpfen jetzt seit 2010", sagt Renate. Es werde zwar immer Aufarbeitung versprochen, viel rausgekommen sei dabei aber nicht. "Wir fühlen uns hingehalten", meint Manfred, "nur wer mit der Presse spricht, erreicht etwas."

Inzwischen hat das Erzbistum München und Freising ihre Aussagen als plausibel bewertet. Renate und Manfred haben inzwischen jeweils 14.000 Euro von der katholischen Kirche erhalten, eine Anzahlung auf eine Gesamt-Entschädigungssumme, deren Höhe nach wie vor nicht feststeht. Eine Entschädigung etwa für die vielen Jahre, in denen Manfred und Renate arbeitsunfähig waren und Therapien selbst finanzieren mussten. Das Warten geht weiter, eine belastende Situation: Sie wollen, dass der seelische Schmerz der Heimkinder endlich nicht mehr in Frage gestellt wird.

"Die Leute sind schon alt und gebrechlich, haben Probleme ohne Ende und eine schlechte Lebenshistorie. Die brauchen Entschuldigungen, aber auch eine Entschädigung für dieses Leid, das hier über Jahrzehnte zugefügt wurde." Manfred

Inneren Frieden finden

Manfred und Renate wünschen sich auch eine öffentliche Entschuldigung seitens des Ordens und eine aktive Aufarbeitung der Vorfälle im Kloster Ramsau. "Das ist mir einfach von Herzen wichtig, weil vielleicht find ich dann meinen inneren Frieden und das ist mir das Wichtigste jetzt im Leben", so Renate.

Dem BR teilt die jetzige Generaloberin der Franziskanerinnen von Au am Inn mit, sie bedauere das Leid der Kinder von damals und wolle dazu beitragen Gerechtigkeit herzustellen. Darauf warten die Betroffenen schon seit Jahrzehnten.