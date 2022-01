Missbrauch: Eine Geschichte voller Verantwortungslosigkeit

Kai Christian Moritz ist zehn Jahre alt, als seine alleinerziehende Mutter stirbt. Sein Cousin, ein katholischer Pfarrer in der Nähe von Marburg, wird sein Pflegevater. Bald kommt es zu ersten Übergriffen. Es ist das Jahr 1986. Zwei Jahre später schreibt der Vater des Priesters einen Brief an den Bischof von Limburg. Es ist eine Warnung vor seinem eigenen Sohn. Eine Kopie geht an das zuständige Vormundschaftsgericht. "Das zeigt eindeutig, dass man hätte handeln können und müssen", sagt Moritz heute, während er den Brief an seinem Esstisch in Würzburg in der Hand hält. Für das Nichtstun gebe es keine Entschuldigung.

Schwere sexualisierte Gewalt erfahren

Hätte der damalige Limburger Bischof Franz Kamphaus gehandelt oder auch das Vormundschaftsgericht, Moritz wäre viel erspart geblieben. Bis 1993 lebt er weiter bei dem Pfarrer, erlebt schwere sexualisierte Gewalt. Erst nach dem Abitur zieht er weg aus Hessen nach München. Dort bricht dann 1997 alles wieder auf. Er erzählt einer Freundin seiner Mutter von den Taten. Sie konfrontiert den Täter, der gesteht.

Der Personalchef des Bistums Limburg kommt zu einem Gespräch mit Moritz. Auch die Freundin seiner Mutter ist dabei, eine Zeugin. Sie wird später belegen können, was bei dem Gespräch geschah. Moritz bekommt eine Therapie angeboten. Zur Presse gehen soll er nicht, weil die Kirche sonst alles abstreitet. Außerdem wird ihm von einer Strafanzeige abgeraten und die Vergebung nahegelegt. "Also wurde mir als Opfer wieder Verantwortung gegeben und nicht der Kirche und dem Täter", sagt Kai Christian Moritz.

Der Priester wird zu einer Therapie geschickt, später in eine andere Gemeinde. Als der Missbrauchsskandal 2010 aufbricht, geht er in den vorzeitigen Ruhestand. Das habe man ihm nahegelegt, wird er später sagen. Der Personalchef wird ihn persönlich in der Gemeinde verabschieden, es singt der Kirchenchor. Keiner weiß damals von der Vorgeschichte.

Gutes unterlassen und Böses getan

Im Jahr 2018 dann wendet sich Moritz erneut an das Bistum Limburg. Das handelt dann sofort. Bischof Georg Bätzing ordnet eine externe Untersuchung an. Auch der frühere Personalchef äußert sich, sagt, Moritz habe 1997 nur von "bösem Verhalten" seines Pflegevaters gesprochen, nie aber von konkreten sexuellen Übergriffen. Dass das nicht stimmt, macht nicht nur die erste Untersuchung klar. In einem teils internen Aufarbeitungsbericht des Bistums Limburg aus dem Jahr 2020 heißt es etwa, dass der Personalchef "bereits beim ersten Gespräch in der Nähe von Bonn über den sexuellen Missbrauch unterrichtet wurde."

Verantwortung übernehmen hieße für Moritz, dass der frühere Personalchef zu seinen Fehlern stehen würde und zitiert das Schuldbekenntnis: "Dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Das wäre ja mal angezeigt. Das sprechen diese Herren jeden Tag".

"Sie benehmen sich wie Schweine."

Auf eine persönliche Entschuldigung des hohen Geistlichen wartet Moritz bis heute vergebens. "Wir reden von Leuten, die in die Seelen und die die Herzen der Menschen schauen wollen und da drin rum räumen wollen. Und sie benehmen sich wie Schweine." Doch damit ist die Geschichte der fehlenden Verantwortung noch nicht zu Ende. Es wird zwar ein kirchliches Strafverfahren gegen den mutmaßlichen Täter eröffnet. Doch noch vor dem nun bevorstehenden Abschluss bittet der um die Entlassung aus dem Klerikerstand. Papst Franziskus genehmigt dies auch gegen die ausdrückliche Empfehlung des Limburger Bischofs, wie Moritz berichtet: "Über die Verantwortung des Täters sagt es aus, dass er der feige Mensch ist, als den ich ihn erlebt habe. Absolut rückgratlos."

Doch letztlich liegt hier auch die Verantwortung bei Papst Franziskus. Er hätte anders entscheiden müssen und können, findet Moritz. Denn auch wenn nun das kirchliche Strafverfahren weiterläuft, eine kirchliche Strafe durchzusetzen dürfte bei einem Ex-Priester schwierig werden.

Klare Feststellung der Schuld

Der mutmaßliche Täter will sich zur Sache nicht äußern, erklärt er auf Anfrage. Auch wenn Kai Christian Moritz weiß, dass eine mögliche kirchenrechtliche Strafe nur schwer durchzusetzen sein dürfte, ist ihm trotzdem ein Urteil wichtig. "Die offizielle Anerkennung der Schuld ist wichtig. Und das verurteilen. Das ganz klare kirchenrechtliche Feststellen der Schuld. Nur so kommen wir weiter."