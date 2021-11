Misfit Model: "Auch wir haben Platz in den sozialen Medien"

"Hier im Altenheim konnte ich meine Größe zum ersten Mal als Stärke einsetzen", sagt Resi Herold. Mit ihren 1,20 Metern stößt sie immer wieder an Grenzen. Im Alten- und Pflegeheim Lutherstift in Oberkotzau kann die gelernte Altenpflegerin ihre Körpergröße als Vorteil nutzen. Gerade bei demenziell erkrankten Bewohnern habe sie oft den "Enkelkinder-Bonus", den sie dann auch gezielt einsetze: "Schwer demente Bewohner, die teilweise aggressiv sind, lassen oft große Pflegekräfte gar nicht mehr an sich ran." Dennoch ist sie bei den Bewohnern nicht "die Kleine", sondern einfach die Resi.

Vorgegebene Maße im täglichen Leben

Diese Akzeptanz ist nicht immer so selbstverständlich. Als junges Mädchen spielte sie gerne Fußball, doch diesen Sport hat sie aufgegeben, weil ihre Mitspielerinnen gewachsen sind, sie jedoch nicht. Im Alltag macht sie leider auch kränkende Erfahrungen. Manche Menschen können nicht damit umgehen, dass Resi Herold anders aussieht. "Es gibt auch Leute, die negativ sprechen, die einen blöden Spruch sagen. Als junger Mensch ist es schwierig, da drüber zu stehen", erzählt die junge Frau. Heute habe sie die nötige Reife, darüber hinwegzusehen: "Aber sicher hadert man natürlich und sieht auch diese vorgegebenen Maße, die Mode und alles Mögliche, was einen beeinflusst. Und sicher möchte man in gewissen Momenten auch so sein."

Entdeckung als Model

Alex ist ein guter Freund von Resi. Er hat ihr Potenzial erkannt: "Jeder schaut auf eine hübsche Frau auf dem Plakat. Schauste n'auf, dann guckste wieder weg, dann kommt die nächste. Wenn die Resi drauf wäre, dann bleibt das haften. Das manifestiert sich", das war die Idee von Alex, als er seine Kollegin bei der Agentur "Misfit Models" anmeldet. Bereits einen Tag später wird Resi zum Casting in die Model-Agentur eingeladen. Hier ist sie keine 'Außenseiterin', ihre Art und ihre Ausstrahlung kommen an. Seither ist sie in ganz Deutschland als Model unterwegs. "Mit jedem Auftrag werde ich erfahrener und selbstbewusster. Und deswegen denke ich schon, dass mich diese Zeit, diese Jahre, in denen ich jetzt als Model aktiv bin, schon etwas verändert haben", sagt Resi. Sie sei selbstbewusster in ihrem Auftreten geworden.

Blicke auf sich ziehen

Auch Resi Herold wird von Mode und Körperkult beeinflusst. Um sich in ihrem Körper wohl zu fühlen, geht sie regelmäßig ins Fitnessstudio und modelliert ihren Körper. Das regelmäßige Training sieht man ihr an. An die Blicke der anderen hat sie sich – auch durch ihren Job als Model – inzwischen gewöhnt: "Ich bin besonders stolz auf meinen definierten Körper, den ich mir durch gezieltes Training antrainiert habe."

Präsenz in den sozialen Medien

Ihr sportlicher Körper macht sie selbstbewusst - und das will Resi Herold zeigen. Vor allem auch in den sozialen Medien, in denen hauptsächlich große schöne Frauen das Idealbild verkörpern und Tausende Follower haben. Resi Herold arbeitet daran, dieses Weltbild in den sozialen Medien ein bisschen zu verändern. Ihr ist es wichtig, auch als kleiner Mensch wahrgenommen zu werden: "Auch für uns sind die sozialen Medien, die nicht dieses perfekte Idealmaß haben. Jeder ist schön und wertvoll und ich möchte zeigen, auch wir einen Platz in den sozialen Medien haben."