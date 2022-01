Minnie Maus bekommt neues Outfit von Stella McCartney

Zu besonderen Anlässen besondere Kleidung: Dieser Regel folgt nun auch der Disney Konzern und verpasst seiner Comic-Figur Minnie Maus zum 30. Geburtstag seines Vergnügungsparks in Paris ein neues Outfit. Designt hat das nicht irgendein Comic-Zeichner aus den USA, sondern ein Superstar der weltweiten Modeszene: die britische Modedesignerin Stella McCartney, die in bester PR-Manier mitteilen lässt, sie sei erfreut, mit der einzigartigen und ikonischen Minnie Maus zusammenzuarbeiten: "Minnie hatte schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Wir teilen die selben Werte."

Jetzt trägt sie eher flache Schuhe

Ihren ersten Auftritt – damals noch in klassischem Schwarz-weiß-Look – hatte Minnie im Jahr 1928. Zu der Zeit war sie im Disney-Streifen "Steamboat Willie" noch in Rock-Blusen-Kombinationen samt blumenbekränztem Hut und Pumps unterwegs, sofern sich das aus den etwas verblichenen Bildern noch entnehmen lässt, und begeistert seitdem die Massen, zumeist in rosa oder roten Kleidchen mit weißen Punkten, Pumps und Schleifchen im Haar.

Mit diesem konservativen Look bricht McCartney nun. Sie designte für die berühmte Maus einen hellblauen Hosenanzug mit dunkelblauen Punkten. Ein Novum in Minnies Kleiderschrank. "Diese neue Version der für sie typischen Punkte macht Minnie Maus zu einem Symbol des Fortschritts für eine neue Generation", so die Designerin über den neuen Look. Natürlich sei alles aus verantwortungsbewusst hergestellten Stoffen gefertigt worden. Minnie wird zudem auf schwarze, eher flache Schuhe statt der berühmten gelben Pumps umsteigen.