Ministerium schaltet sich ein: Streit um Kleopatras Hautfarbe

Ab 10. Mai muss die ägyptische Königin Kleopatra abermals um ihre Macht kämpfen, diesmal in der Dokudrama-Serie "Queen Cleopatra" auf Netflix. Schon bei den Dreharbeiten hatte es Kritik an der Besetzung gegeben, jetzt empörte sich sogar die ägyptische Altertums- und Tourismusbehörde darüber: Die aus dem Iran stammende Regisseurin Tina Gharavi (50) verteidigte im Branchenblatt "Variety" dagegen ihre Entscheidung, die Hauptrolle von der noch wenig bekannten schwarzen britischen Schauspielerin Adele James spielen zu lassen: "Als ich recherchierte, wurde mir klar, was es für ein politischer Akt wäre, Kleopatra von einer schwarzen Schauspielerin dargestellt zu sehen. Für mich bedeutete die Idee, dass die Leute es vorher so unglaublich falsch gemacht hatten – historisch gesehen."

Zur Begründung erläuterte Gharavi, dass die ägyptische Königin zwar von Vorfahren aus Mazedonien abstammte, allerdings "acht Generationen" von diesen familiären Ursprüngen entfernt war, als sie geboren wurde. Das mache es "eher unwahrscheinlich", dass sie weiß gewesen sei. Sie sei letztlich "nicht griechischer" gewesen als amerikanische Schauspieler von heute.

"Kleopatras Schönheit und Stärke"

"Warum brauchen manche Leute eine weiße Kleopatra?" fragte die Regisseurin in ihrem Statement, wohl mit Bezug auf den bekannten Monumentalfilm von 1963, in dem Elizabeth Taylor die Königin darstellte. Tina Gharavi fügte an: "Ihre Nähe zur weißen Hautfarbe scheint ihr einen besonderen Wert zu geben, und für einige Ägypter scheint das wirklich wichtig zu sein. Nach langem Ringen und unzähligen Vorsprech-Terminen fanden wir in Adele James eine Schauspielerin, die nicht nur Kleopatras Schönheit, sondern auch ihre Stärke vermitteln konnte. Was die Historiker bestätigen können, ist, dass es wahrscheinlicher ist, dass Kleopatra mehr wie Adele aussah, als Elizabeth Taylor es jemals tat."

Den Unmut in Kairo erklärt sich Gharavi damit, dass sie die Ägypter in der Netflix-Serie "als Afrikaner" zeigt: "Also, war Kleopatra schwarz? Wir wissen es nicht genau, aber wir können sicher sein, dass sie nicht so weiß war wie Elizabeth Taylor. Wir müssen ein Gespräch mit uns selbst über unsere Besessenheit von Hautfarben und die verinnerlichte Vorherrschaft der Weißen führen, mit der Hollywood uns indoktriniert hat." Außerdem kritisierte die Regisseurin die "Sexualisierung" der antiken Königin in früheren Filmen.

"Eklatanter Trugschluss"?

In einer neuerlichen Stellungnahme vom 28. April verweist das ägyptische Ministerium auf Büsten, Stauen und Münzabbildungen von Kleopatra und stellt fest, dass diese ihr "wahres Aussehen" dokumentierten. Auf all diesen Kunstwerken hätten die Königin und ihre engere Verwandtschaft "hellenistische Merkmale", also "helle Haut, eine lange Nase und dünne Lippen". Netflix verfälsche somit in seiner Dokudrama-Serie die "Realität". Mostafa Waziri, der Generalsekretär der ägyptischen Antiken-Verwaltung, verlangte von Medienmachern, die einen "dokumentarischen Anspruch" hätten, dass sie sich auf "historische und wissenschaftliche Fakten" verließen. Hier allerdings liege ein "eklatanter Trugschluss" vor.

Eine Online-Petition gegen die Netflix-Produktion bekam im arabischen Raum bereits 40.000 Unterschriften. Ägyptische Politiker verlangten ein Verbot des Streaming-Diensts. Manche der angebotenen Filme und Serien "beleidigten" das Land bzw. seine "Familienwerte". Der bekannte Archäologe Zahi Hawass (75) schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Königin Kleopatra war nicht schwarz, sondern war ursprünglich Griechin. Wenn wir Statuen und Figuren ihres Vaters und ihres Bruders betrachten, werden wir keine Beweise finden, die die Netflix-Behauptung stützen, dass sie dunkelhäutig war." Sowohl Hawass, als auch andere Ägypter verwahrten sich gegen den Vorwurf, irgendwelche rassistisch motivierten Vorurteile zu hegen.

"Wer ist diese Frau?"

Der ägyptische Comedian Bassem Youssef regte sich im Gespräch mit dem rechten TV-Moderator Piers Morgan darüber auf, dass "Hollywood" mit der umstrittenen Besetzung sein "Volk ausgeblendet" habe: "Wir werden als Eindringlinge in unserer eigenen Kultur dargestellt. Wo sind die ägyptischen Darsteller? Wer ist diese Frau? Warum erzählen mir Schwarze meine eigene Geschichte?"

Kritiker sprachen auch von "Blackwashing", womit gemeint ist, dass aus ideologischen Gründen absichtlich eine schwarze Schauspielerin mit der Darstellung einer weißen Figur betraut worden sei. In den internationalen Medien, vor allem jedoch in den arabischsprachigen, werden dem Thema viele Schlagzeilen und teils polemische Beiträge gewidmet. Journalisten tadelten darin teilweise den vergleichsweise neuen Hang Ägyptens zur Abschottung von afrikanischen Traditionen, schließlich sei gerade die Brückenfunktion des Landes zwischen dem Nahen Osten und Afrika seine eigentliche Stärke.