Minister bestätigt: Käthe-Kollwitz-Büste kommt in die Walhalla

Die Büste der Bildhauerin Käthe Kollwitz wird im Frühjahr dieses Jahres in die Walhalla bei Donaustauf (Landkreis Regensburg) aufgenommen. Das hat der Bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) beim Interview mit dem Bayerischen Rundfunk in Deggendorf bestätigt. Die Büsten-Enthüllung wird am 29. Mai stattfinden. Sibler war laut eigener Aussage an vorderster Front bei der Entscheidung beteiligt. Für ihn ist diese Auswahl ein wichtiges politisches Signal: "Dass man genau jemanden im Widerstandskampf gegen den Nationalsozialismus als gestandene Persönlichkeit jetzt so ehrt und auszeichnet: Ich denke das passt in die Zeit, um deutlich zu machen, wo im Freistaat Bayern die Werte stehen." Außerdem seien Frauen in der Walhalla sowieso unterrepräsentiert, so Sibler.