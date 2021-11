Minister befeuert Rätselraten um den neuen Houellebecq

Immerhin, das Buch soll 736 Seiten umfassen und ist vom Verlag Flammarion für den 7. Januar angekündigt, in einer vergleichsweise üppig ausgestatteten Hardcover-Aufmachung mit farbigem Lesebändchen. Mehr ist öffentlich bisher über das neue Werk des umstrittenen Star-Denkers Michel Houellebecq (65) nicht bekannt geworden. Doch das lässt die Branche und seine Fans keineswegs ruhen. Kein Geringerer als der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire (52), ein guter Bekannter des Schriftstellers, sorgte mit geheimnisvollen Andeutungen für Aufregung - und Schlagzeilen.

Houellebecq selbst hatte auf der Buchmesse in Turin lediglich mitgeteilt, er sei "müde", weil er gerade ein Buch beendet habe: "Außerdem vermisse ich die weibliche Hauptfigur." Auf sein "Erfolgsgeheimnis" angesprochen, verriet der Autor, das liege seiner Meinung nach vor allem an den "großen Kontroversen", die er ausgelöst habe. Es ärgere viele Leute zum Beispiel, dass er sich mehr für Soziologie und Geschichte als für Psychologie begeistere: "Das Schreiben ermöglicht es, sich von den Aggressionen in sich selbst zu befreien. Vor allzu sanften Schriftstellern muss man sich hüten."

"Bester Seismograph der Gesellschaft"

Vor Industriellen brüstete sich Le Maire nun mit seinen guten Verbindungen zu Houellebecq und sagte, er wolle zwar "keine großen Enthüllungen" machen, glaube jedoch, dass der Autor an eine These aus seinem autobiographischen Roman "Karte und Gebiet" von 2010 anknüpfen werde. Demnach verkommt Frankreich seit Jahren zu einer Art "Disneyland" für gelangweilte Großstädter, die sich mehr für ihre Freizeit und Ökologie als für Unternehmergeist und ländliche Traditionen interessieren: "Er schrieb Bücher, die vielleicht die besten Seismographen dieser Zeit sind", so Le Maire über den mit ihm befreundeten Houellebecq. Das neue Werk werde die Industrie "verteidigen" und sich wohl auch kritisch mit den Auswirkungen des Tourismus auseinandersetzen.

In "Karte und Gebiet" beschreibt Houellebecq mit satirischer Schärfe, wie das völlig heruntergekommene Dorf Châtelus-le-Marcheix im ärmlichen Departement Creuse, in dem es nicht mal einen Bischofssitz gibt, durch die hinzugezogenen in- und ausländischen Ferienhausbesitzer seinen Charakter völlig verändert. Minister Bruno Le Maire, der auch selbst literarisch tätig ist, will kürzlich mit Houellebecq über dessen Werk gesprochen haben: "Ich denke, das genügt als Hinweis." Offenbar verspricht sich der Politiker von Houellebecq eine intellektuelle Abrechnung mit der postmodernen, vergnügungsorientierten Gesellschaft und eine Polemik für die Re-Industrialisierung.

"Ich interessiere mich für das Kriegsspiel"

Da am 10. April 2022 der erste Durchgang der Präsidentschaftswahl ansteht, dürften Houellebecqs Einlassungen für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Immerhin ist der Provokateur dermaßen populär, dass er sogar als römischer Geograph Globulus im neuen "Asterix" auftaucht, eine direkte Anspielung auf "Karte und Gebiet". Was die Wahl betrifft, glaubt Houellebecq übrigens, dass Macron gewinnen wird. Bei der Annahme des diesjährigen Mondello-Preises sagte er: " Ich interessiere mich für politische Themen, aber auch für Strategie, für das Kriegsspiel. Die Italiener müssten das verstehen: Sie haben Machiavelli hervorgebracht."

Um die "Vorfreude" auf den neuen Houellebecq zu steigern, wird Flammarion am 10. November drei frühere Romane des Schriftstellers neu herausbringen. Der jüngste Titel des hoch umstrittenen Autors, "Serotonin" (2019), verkaufte sich innerhalb von drei Tagen rund 90.000 Mal.