Minimalismus: Sich von Dingen trennen lassen

Für den Minimalisten gibt es keine einheitliche Regel oder Lebensweise. Vielmehr ist Minimalismus eine Grundhaltung, bei der sich Menschen auf die Suche nach Alternativen zu konsumorientierten Überflussgesellschaft begeben, aus Alltagszwängen ausbrechen und ein selbstbestimmteres Leben führen wollen.

Die Anfänge des Minimalismus

Bereits Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrtausends forderte der bekannte Industriedesigner und Produktgestalter Dieter Rams „Weniger ist besser“. Seine „Zehn Thesen für gutes Design“ gaben schon damals eine hilfreiche Orientierung zum bewussten Auswählen an wertigen Alltagsgegenständen.

Die Reduktion auf das Einfache und Übersichtliche propagierte außerdem – bereits in den 60er Jahren - der britische Philosoph und Kunstkritiker Richard Wollheim. Der Begriff „Minimal Art“ machte damals schnell Programm. Ob Kunstszene oder Architektur – Minimalismus ist seit jeher ein Ausdruck auch für ein Phänomen für gesellschaftliche Umbrüche, Zeitwenden und globale Veränderungen.

Eigene Unzufriedenheit

Die meisten Minimalisten handeln aus Unzufriedenheit heraus. Oft fühlen sie sich überlastet, da es im Job nicht mehr funktioniert oder der viele „Besitz“ erdrückt sie einfach in den eignen vier Wänden. So ging es auch Petra Bäumler aus Nürnberg. Tag für Tag stand sie vor ihrem prall gefüllten Kleiderschrank und fühlte sich irgendwann überfordert.

Eine minimalistische Lösung musste her, so die Nürnbergerin, „Ich habe radikal ausgemistet.“ Eine einfache Holzstange, die frei im Zimmer hängt bietet jetzt Übersicht bei den wenigen Kleidungsstücken und gleichzeitig Entspannung. Wenn ich bei den Dingen bleibe, die mir wirklich gut gefallen, dann habe ich das Gefühl, das ist mir viel mehr wert, ich bin so bei mir angekommen dadurch“, beschreibt Petra Bäumler das Loslassen von materiellen Dingen.

Als Petras Mutter vor vier Jahren verstarb, wurden ihr die Gegenstände in ihrer Wohnung zu Last. Sie hat sich von vielen Dingen getrennt und bekam dafür neue Freiheit und Leichtigkeit. Mit dieser Lebenseinstellung hat die Bibliothekarin und mittlerweile Aufräumcoach auch bereits anderen Menschen weitergeholfen. Sie unterstützt eine Frau beim Loslassen nach dem Tod ihres Mannes. Mit jedem Objekt, das das Haus verlässt, bekommt die Verwitwete neuen Lebensmut, Energie und Zuversicht. Sie kann erleichtert wieder nach vorne sehen.

Überfluss im Überfluss

Rund 10.000 Dinge und Gegenstände besitzt durchschnittlich jeder Mensch. Die meisten Sachen haben keinen materiellen Wert und doch rauben sie ihrem Besitzer Zeit. Dabei kann der Verzicht auf vermeintlich Notwendiges Befreiung und Entlastung bedeuten. Besonders jetzt, wo Produkte zu Billigpreisen den Kunden im Überfluss angeboten werden - da sie meist unter unmenschlichen und ökologisch schädlichen Bedingungen hergestellt werden - ist es ratsam, Dinge bewusst auszuwählen – so die nachhaltige Interpretation des Minimalismus.

Das Paradoxon der Wahlmöglichkeiten „The Paradox of Choice“ des Psychologen Barry Schwartz - dem nach zu viele Wahlmöglichkeiten uns lähmen und unzufrieden machen – stehe uns außerdem beim gezielten Entscheiden oft im Weg, finden Minimalisten, die mehr Wohlbefinden und Ordnung im eigenen Leben erreichen wollen. Auch wenn derzeit eher der Slogan „Weniger ist mehr“ boomt, braucht es viel Zeit und Auseinandersetzung wenn der Weg zum minimalistischen Leben gelingen soll.

Eine Konsum-Fastenkur probierte auch der US-amerikanische Konsumkritiker David Michael Bruno. Er startete im November 2008 das Projekt „100 Thing Challenge“. Sein Ziel war es, seinen persönlichen Besitz auf maximal 100 Dinge zu beschränken – ein Vorhaben, das viele Nachahmer bekam und in Deutschland sogar zu einem Kinofilm wurde.

Viele Minimalisten kämpfen gegen Verschwendung, Raub an der Natur und Ausbeutung. Und neben Überfluss an Möbeln oder Kleidung gehören oft auch andere Bereiche des Lebens dazu, wie beispielsweise fleischlose Ernährung oder soziales Engagement. Es gibt zahlreiche Bücher und Blogs, Aufräumexperten und gelungene Projekte zum nachhaltigem Leben, die helfen bei der individuellen Entscheidung, sich von zu vielen Dingen und somit von Lasten zu befreien.