Minimalismus & Black Art Movement: Senga Nengudi im Lenbachhaus

Die Nylonstrumpfhose an der Wand – das ist schon ein starker Auftritt. Wie sie sich ziehen lässt, in die Länge, auseinander und wie sie sich zu feinsten Linien aufteilen und spannen lässt. Ein Bein aufgefächert in zarten Linien an der Wand, das andere weit weg gezogen, raumgreifend, bis unter die Decke. "Internal I" heißt die 1977 entstandene Arbeit, die mit der Belastbarkeit der handelsüblichen Nylonstrumpfhose spielt. Nur, dass Senga Nengudi nie neue Materialien verwendet, sondern immer nur Gebrauchsdinge, die schon getragen und benutzt wurden, Materialien, die eine Geschichte haben.

Nylon-Gespinste mit politischer Dimension

Die afroamerikanische Künstlerin, deren Ausstellung "Topologien" heute Abend im Münchner Lenbachhaus eröffnet, arbeitet minimalistisch, aber keineswegs mit der sinnlichen Kargheit eines Donald Judd oder mit der Monumentalität von Material und Dimension wie Richard Serra. Ihre delikaten Nylon-Gespinste sind körperlich aufgeladen, entfachen ein Spiel von Licht und Schatten, Transparenz und Opazität und haben immer auch eine politische Dimension, sagt Kuratorin Stephanie Weber: "Es ist für Nengudi wichtig, dass die Bedeutung ihrer Werke nicht offensichtlich ist. Sie ist eine Künstlerin. Sie arbeitet mit Prozessen, mit Materialien. Sie ist eine Formalistin. Sie entwickelt sehr starke Formen. Und selbstverständlich steckt da auch mehr dahinter. In einem ihrer Statements aus den 70er-Jahren sagt sie: 'Ich arbeite mit Nylongewebe, weil das hat einen Bezug zur Elastizität des Körpers, die mich interessiert.' Sie sagt aber auch, dass sie das an die Körper der schwarzen Ammen erinnert in der Sklavenzeit. Die mussten Kind nach Kind stillen, bis ihre Energie komplett verschwunden war und ihr Körper nicht mehr der gleiche."

Um körperliche Belastungen zu verdeutlichen, füllt Senga Nengudi die Strumpfhosen hier und da mit Sand, manchmal formt und verknotet sie sie zu Körperteilen wie Brüste und Hoden. Oder Tänzerinnen umkreisen die Objekte im Raum.

Bewegung in Skulptur gehaucht

Videos und Fotographien dokumentieren in der Ausstellung die Performances der 1943 in Chicago geborenen Avantgardekünstlerin: Formen von improvisiertem Ausdruckstanz, nichts Theatralisches ist das, sondern eher eine sachliche Verhandlung von Nähe und Distanz. Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen zudem die Performerin Maren Hassinger, die ihren Körper zu einer perfekten Brücke geformt hat. Nylontentakel führen von beiden Seiten des Körpers symmetrisch an die Wand, einige straff gespannt nach oben, einige in lockeren Bögen herabhängend. Eine Ikone elementarer Magie, die mit einfachsten Mitteln ein erstaunliches, künstlerisches Kraftfeld eröffnet, meint Stephanie Weber: "Sie kommt aus einer Tradition, in der der Minimalismus sehr stark ist – starre Formen, schwere Formen. Und für sie ist genau die Überlegung, wie kann man das beleben, wie kann man den Körper in diese Skulptur bringen, wie kann man Bewegung in die Skulptur hauchen."

Avantgardekunst, die sanft aufrüttelt

Senga Nengudis abstrakte Arbeiten mit Wasser, Zeitungen, Plastikfolie, Nylonstrümpfen oder Reifen wurden in den 1960er- und 70er-Jahren in den USA gering geschätzt, weil sie nicht explizit politisch Stellung bezogen oder Partei ergriffen hat für den Protest des schwarzen Amerikas. Ihre Kunst sollte nicht Argument sein in der tagesaktuellen Debatte, die Ästhetik ihrer wandelbaren Installationen und Objekte ist aber durchlässig und offen für eine soziale Interpretation, erläutert Weber: "Man sieht zum Beispiel bei der Skulptur 'Rubber Maid', dass sie hier mit einem Schlauch aus dem Autoreifen verfährt, also ein raues Material, ein toughes Material, und dann hängen so sanfte, hautfarbene Strumpfhosenelemente daraus, die ganz offensichtlich wie Brüste aussehen. Und wie nennt sie das Werk? 'Rubber Maid'! Das ist zum einen eine Marke in Amerika, aber dann denkt man auf einmal, wer ist die Maid, was meint sie? Und was ist auch dieses Feine und gleichzeitig leicht Brutale, das diesem Werk anhaftet? Man sieht, das besteht aus Spannung, das ist ein fragiles Material, und das ist ein perfektes Beispiel für Nengudis Umgang mit Abstraktion, Formalismus und einer politischen Botschaft."

Zu entdecken ist eine Avantgardekünstlerin mit betörender Minimal Art, Kunst, die sanft aufrüttelt und in ihrer historischen Dimension viel erzählt von dem Black Art Movement und den leidenschaftlichen Kunstauseinandersetzungen der Moderne.

Die Ausstellung "Topologien" von Senga Nengudi ist im Münchner Lenbachhaus bis zum 19. Januar 2020 zu sehen.