Ming-Schale vom Flohmarkt soll 500.000 Dollar einbringen

Davon träumen viele: Für ein paar Euro irgendwo auf einem Flohmarkt ein Kunstwerk zu erwerben, das sich hinterher als seltene Kostbarkeit erweist. Ein Unbekannter hatte dieses Glück beim Bummel über eine Trödel-Meile in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Dort erwarb er für angeblich 35 Dollar ein Porzellan-Schälchen mit einem Durchmesser von gerade mal 16 Zentimetern, das kunstvoll mit blauer Kobaltfarbe verziert ist. Im Rankenwerk sind Granatapfel, Lotus, Pfingstrosen und Chrysanthemen zu erkennen. Experten verweisen außerdem auf Kleeblätter, Nelkenblüten, Korallenzweige und weitere in der Ming-Ära (1368 bis 1644) beliebte Ornamente.

Die Schale soll ein Unikat sein

Sotheby's-Expertin Regina Krahl hält das Objekt für eine absolute Seltenheit von höchster Qualität und vermutet, dass die Schale am Hof von Kaiser Yongle (1360 bis 1424) in Gebrauch war. Zu dessen Zeit habe die chinesische Porzellan-Kunst ihren absoluten Höhepunkt erreicht. Der ehrgeizige Yongle wollte demnach mit dem erlesenen Kunstgewerbe das Ausland beeindrucken und habe daher viel Wert auf das fachkundige Management der Brennöfen gelegt. Zu späteren Zeiten dagegen hätten oft Eunuchen aus Peking die Werkstätten im zentralchinesischen Jingdezhen überwacht, und die hätten von der Porzellan-Herstellung wenig Ahnung gehabt. Noch heute gilt die Stadt als Zentrum der Porzellan-Industrie, die historischen Brennöfen sind denkmalgeschützt.

Im Katalog für die Auktion am 17. März in New York steht das Schälchen, dessen Schöpfer sich wohl von nahöstlichen und zentralasiatischen Motiven inspirieren ließen, jetzt unter der Los-Nummer 130 mit einem Schätzpreis zwischen 300.000 und 500.000 Dollar zur Versteigerung. Übrigens hatten die Künstler der Ming-Zeit noch nicht den Ehrgeiz, Serien herzustellen: Die Schale soll ein Unikat sein, in den Palast-Museen von Peking und Taipeh befinden sich angeblich nur ähnliche, aber nicht völlig identische Objekte. Und schon zur Ming-Zeit wurden großformatigere Porzellan-Produkte zwar gern exportiert, derartig filigrane Arbeiten waren allerdings fast ausschließlich für den kaiserlichen Hof bestimmt. Solche Funde gelten daher im Ausland als selten.