"Milla meets Moses" erzählt tragikomisch von Krankheit und Liebe

Ein authentischer Film um Krankheit und junge Liebe

Eine Verbindung, die das Publikum erst einmal nicht nachvollziehen kann, denn die beiden unterscheiden Welten – zumindest oberflächlich betrachtet. Milla, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, stammt offensichtlich aus besserem Hause, sie trägt Schuluniform und hat einen Geigenkoffer bei sich. Der hyperaktive Moses hat nicht viel mehr als die billigen Klamotten an seinem dünnen und stümperhaft tätowierten Leib. Das Band zwischen den beiden ist unsichtbar, das Publikum sieht anfangs nur das, was auch Millas Eltern sehen – und denen gefällt der neue Bekannte ihrer Tochter ganz und gar nicht.

"Milla meets Moses" ist nicht der erste Coming-of-Age-Film, in dem es um junge Liebe und eine tödliche Krankheit geht. Aber er ist einer der authentischsten. Das fängt an bei der Kleidung der Protagonisten, umfasst Augenringe und unreine Haut und geht hin zur Musik, die sie hören und zu den Dingen, die sie tun. Denn Milla will sich nicht erdrücken lassen von ihren besorgten Eltern, in dieser Hinsicht ist sie ein ganz normaler Teenager. Sie entflieht dem sicheren Kokon, verliebt sich allmählich in den Außenseiter, der ihr irgendwie ähnlich ist, ihr aber nicht zwingend guttut. Wie es eben so ist mit der Liebe: Mal geht es tragisch zu, mal komisch. Mal sucht Moses ihre Nähe, mal stößt er sie weg, lässt sie allein auf einer Party zurück. Aus Egoismus oder Panik – er weiß es selbst nicht.

Wissen, worauf es ankommt

Doch es sind nicht nur die beiden Protagonist*innen, die in einen emotionalen Strudel geraten. Auch Millas Eltern verlieren zunehmend die Kontrolle, zweifeln an Richtig und Falsch und geraten in Streit darüber, ob die Angst vor dem Tod mit Antidepressiva betäubt werden sollte oder nicht. Hierin liegt die größte Stärke des Films: "Milla meets Moses" konzentriert sich nicht nur auf die Hauptfigur, sondern zeigt, wie der Krebs auch nach außen streut und Besitz von der gesamten Familie ergreift: Alle wollen Normalität und Stärke demonstrieren, sind aber zunehmend überfordert.

Wobei diese Veränderungen keineswegs nur tragische Dimensionen haben. Dafür sorgt die schwarzhumorige Note des Films und die Einsicht, dass fallende Fassaden ehrliches Miteinander ermöglichen. Am Ende wissen alle, dass es darauf ankommt, den Tatsachen ins Auge zu blicken und sich nicht aufzugeben. Dass auch das Publikum diese Lehre verinnerlicht, dafür sorgt Milla selbst am Schluss, wenn sie die Kamera übernimmt und den Blick auf die Dinge lenkt, die das Leben lebenswert machen.