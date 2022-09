"Militärs lügen": Verliert Russland aus Angst vor der Wahrheit?

Haben Lügen in Russlands Armee inzwischen Methode, und zwar so sehr, dass sie zur Niederlage im Angriffskrieg auf die Ukraine beitragen? In einer Reihe von 31 (!) Twitter-Meldungen behauptet der britische Historiker und Militärexperte Chris Owen, der an der University of Western Australia lehrt, die Kreml-Führung bekomme von den Untergebenen durch eine "Kultur institutionalisierten Lügens" ständig ein "geschöntes und falsches Bild der wahren Situation an der Front". Anders ausgedrückt: Der Kreml sei Opfer der eigenen Propaganda. Offiziere würden die Lage ihrer Einheiten systematisch verschleiern, wie abgehörte Telefonate, aber auch beschlagnahmte Unterlagen und Erlebnisberichte von Soldaten bewiesen.

"Geld für Übungen wird abgezweigt"

Owen nennt insbesondere die Erinnerungen des früheren Elite-Soldaten Pawel Filatjew, der in seinem Buch ZOV geschrieben hatte, die Moral der Armee sei buchstäblich am Boden: "Wofür [sie kämpfen] – sie wissen es nicht, aber Sie wissen, dass sie als Soldat kein Recht haben, sich zu blamieren. Gleichzeitig will die russische Armee nicht weiter kämpfen. Nicht aus Angst, sondern weil sie versteht, dass die Regierung sie in einen verheerenden Krieg hineingezogen hat. Ein problematischer Krieg, in dem es keine Wahrheit gibt. Die meisten Angehörigen der russischen Armee haben nicht das Gefühl, dass ihnen die Wahrheit den Rücken stärkt."

"Russische Offiziere scheinen Fotoberichte zu verwenden, um falsche Informationen über ihre Einheiten zu verbreiten", so Owen: "Aussagen russischer Soldaten beschreiben diese Dokumente, in denen nicht stattgefundene Trainingsübungen vorgegaukelt werden, vermutlich um vorzutäuschen, dass die Befehle befolgt werden." Tatsächlich würden viel weniger Übungen als vorgeschrieben abgehalten, damit das budgetierte Geld dafür abgezweigt werden könne.

"Drei zerstörte Panzer? Nein, besser fünf"

Es gebe Zeugenaussagen, wonach Soldaten nur fürs Foto auf den Schießstand gelotst worden seien, ohne dort einen Schuss abzugeben. Auch an der Front sei es zu bizarren und gefährlichen Aufnahmen gekommen: Unter Beschuss hätten sich Soldaten auf Befehl ihrer Vorgesetzten vor gepanzerten Fahrzeugen aufstellen müssen, wobei sie Staubfahnen aufgewirbelt hätten, die dem Gegner ihre Position verraten habe. Ein Offizier habe Fotos verlangt, die "dokumentierten", dass nicht ein Panzer abgeschossen worden sei, sondern "drei, nein besser noch fünf".

Viele Soldaten seien aufgrund fehlerhafter Berichte verletzt worden oder sogar gefallen. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister sei zu einem Waldgebiet angereist, das angeblich "befreit" war, habe vor Ort aber vor dem Beschuss der Ukrainer in Sicherheit gebracht werden müssen. Für einen Angriff seien "acht Hubschrauber" in Marsch gesetzt worden, doch nur zwei hätten abgehoben, die übrigen seien reparaturbedürftig gewesen oder hätten keinen Sprit gehabt.

Vergleich mit Hitlers "Geisterarmeen"

Owen spekuliert über eine "Lügen-Kette" auf dem Weg durch die Instanzen: Auf jeder Ebene würden die Bericht weiter geschönt, bis die Spitze "sehr wahrscheinlich" dermaßen manipulierte Informationen erhalte, dass sie nur noch ein wirres Bild der Geschehnisse erhalte. Der Historiker erinnert sogar an Hitlers "Geisterarmeen", nicht mehr existierende Divisionen, die allerdings auf dem Kartentisch im Hauptquartier hin- und hergeschoben wurden. Es gebe Berichte, wonach Einheiten "offiziell" einen Personalstand von 87 Prozent hätten, tatsächlich jedoch nur noch rund zehn Prozent vorhanden seien.