Für Miku Sophie Kühmel ist Wegschmeißen keine Option

“Kintsugi” ist die japanische Kunst, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu reparieren. Eine eher fremde Idee für Menschen, die geklebte Tassen höchstens als Notlösung begreifen – aber eine starke Metapher. Kintsugi, so heißt auch der erste Roman der aus Gotha stammenden und in Berlin lebenden Miku Sophie Kühmel. Das Buch landete inzwischen auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und ist auch in der Endauswahl für den Aspekte-Literaturpreis.

Judith Heitkamp: Warum kaputtes Porzellan mit Gold retten?

Miku Sophie Kühmel: Kintsugi ist ein japanisches Kunsthandwerk aus dem Mittelalter. Wertvolles Porzellan wird repariert mit einem Klebstoff, der aus Harz gewonnen und mit Goldstaub versetzt wird, so dass der reparierte Gegenstand dann nicht vertuscht, dass er repariert wurde, sondern im Gegenteil - man kann die Risse sehr genau sehen, sie werden im Prinzip mit dem Gold verziert, werden damit selbst zum Schmuck und sind sehr präsent.

Man könnte sagen: Es wird das veredelt, was nicht mehr perfekt ist.

Das wäre eine Lesart, dass man die Brüche zelebriert, statt sie zu verstecken … und da der Gegenstand danach nie mehr derselbe ist und aber echtes Gold zum Einsatz kommt, ist das ein sehr schönes Bild für Zustände nach Schicksalsschlägen und Brüchen im Leben, eine Idee, wie man sich vielleicht wieder zusammensetzen kann.

Diese Kunst ruft der Titel Ihres Romans auf, damit ist schon eine große Meta-Ebene hergestellt. In der Geschichte geht es um vier Menschen und ihre Beziehungen zueinander: ein langjähriges schwules Paar, Max und Reik, ein Vater und seine Tochter, Tonio und Pega, alle sehr eng miteinander befreundet. Und doch zerdeppern sie zunächst mal jede Menge Porzellan …?

Na ja, ein Polterabend ist es jetzt nicht … die vier sind sehr eng miteinander, die Jüngste, die Tochter von Tonio, Pega, ist 20 und aufgewachsen mit diesen drei Männern, die alle Vaterfiguren für sie sind. Sie kennen sich sehr gut. Denken sie. An diesem Wochenende in einem Haus am See treten dann plötzlich Konflikte hervor. Obwohl gerade das Paar sehr harmonisch, fast perfekt wirkt, nach außen. Aber vielleicht ist diese Beziehung doch gar nicht so, wie sie scheint. An dem Wochenende kommt es zu den Momenten, wo Dinge sich entscheiden.

Ich wusste am Ende gar nicht mehr, ob ich sagen würde, dass wirklich etwas “kaput” gegangen ist… klar, die Beziehungen verändern sich, das tut weh. Dennoch gestehen Sie allen Ihren Figuren sehr viel Zugewandtheit zu, Feinsinn, Bemühen um den jeweils anderen. Und das wäre doch eine Haltung, die bleibt. Für mich hatte das beim Lesen ein bisschen was von Utopie.

Vielleicht schreibe ich mir ein Stück weit Leute, wie ich sie mir wünsche, dass sie miteinander umgehen. Das könnte schon sein. Als ich dieses Buch geschrieben habe, war meine Frage: Was mache ich denn mit dem Scherbenhaufen, wenn Wegschmeißen keine Option ist, wenn aus dem Leben Ausscheiden keine Option ist, sondern ich irgendwie weitermachen muss mit dem, was passiert ist. Da betreiben die Figuren vielleicht auch schon das, was ich in Kintsugi sehe, diesen Ansatz, Dinge mit einer gewissen Behutsamkeit, mit Zeit, Offenheit, Geduld wieder zusammenzusetzen, zu sehen, was dann herauskommt, achtsam, lebensbejahend. Deswegen wollen diese Figuren voneinander und füreinander am Ende nur das Beste.