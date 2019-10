Migrationsexperte Paul Scheffer über sein Buch "Wozu Grenzen?"

Aber reden wir mal über den Sinn und Nutzen von Grenzen. Wieso brauchen Gemeinwesen Grenzen?

Weil es einen Unterschied gibt zwischen Bürgerrechten und Menschenrechten. Bürgerrechte sind immer territorial geprägt. Das ist ein Kreis von Solidarität, der sich ausdehnen kann. Das muss nicht unbedingt nationalstaatlich sein. Das kann auch auf europäischer Ebene sein. Und wir sehen natürlich in Bezug auf Griechenland wie schwierig das ist, diesen Kreis von Solidarität über nationale Grenzen hinaus auszudehnen. Aber Bürgerrechte sind immer territorial geprägt. Menschenrechte dagegen sind universell, weil sie im Grunde genommen für alle an allen Orten der Welt offenstehen.

Und deshalb muss man unterscheiden zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten. Und deshalb gibt es diese moralische Verlegenheit. Weil wir natürlich sehen, dass man in der Einwanderungspolitik oder Flüchtlingspolitik immer Entscheidungen treffen muss: Wer kann kommen und wer nicht? Und aus welchen Gründen? Da gibt es moralische Fragen, die sehr schwierig sind. Das ist mir klar. Und ich glaube, manche plädieren pauschal für offene Grenzen, um diese moralische Frage nicht stellen zu müssen. Aber man muss sie stellen. Wenn es die Liberalen nicht tun, werden die illiberale Stimmen es tun. Das sehen wir überall in Europa: Salvini, Orbán, Kaczynski – all diese Politiker haben nur das einzige Thema: Grenzziehung, aber dann auf eine illiberale Art und Weise.

Grenzen anzuerkennen, bedeutet für Sie auch, sich der Unterschiede zwischen den Ländern bewusst zu werden, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe. Heißt das im Umkehrschluss auch, wer diese Unterschiede nicht wahrnimmt und nur nach seinem eigenen Maß misst, der verrät damit seine eigene Begrenzung im Denken?

Ich bin aufgewachsen in den Niederlanden, da hat man immer gesagt: Wir sind ein Land ohne Grenzen, wir sind ganz offen gegenüber der Welt. Aber dahinter versteckte sich eine Art des Provinzialismus, weil wir gedacht haben, wir sind ein Maßstab für andere. Aber für mich bedeuten Offenheit und Kosmopolitismus: Bescheidenheit. Also dass man lernt, seine eigene Beschränkung zu überdenken, und so außerdem lernt, was es wirklich heißt, Grenzen zu überschreiten.

Nehmen wir doch noch mal die, die Mauern hochziehen und nicht nur Grenzen ziehen wollen. Zum Beispiel Polen, wo bei den jüngsten Wahlen die nationalkonservative PiS-Partei noch einmal deutlich zugelegt hat. Wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, so muss man auch das – wenn man, wie Sie fordern, Unterschiede anerkennt – aus der Historie verstehen?

Das denke ich schon. Ich war Korrespondent in Warschau Anfang der 80er-Jahre. Da habe ich gelernt, was man eine Obsession nennen kann in Polen mit der Geschichte. Das ist eine Geschichte von existenziellen Bedrohungen: Polen zwischen Deutschland und Russland hat natürlich eine ganz traumatische Geschichte. Und wenn man etwas verstehen will, über die, sagen wir, hochsensible Art und Weise, auf die Polen über Grenzen und Migration jetzt nachdenkt, muss man auch diese Geschichte kennen.

Wobei verstehen nicht unbedingt heißt, dass man diese Politik akzeptieren muss.

Nein, im Gegenteil. Wenn man Antworten auf Populismus finden will – und das ist die Anstrengung dieses Buches – muss man verstehen, dass es da zwischen all der Irrationalität auch Rationalität gibt. Und wenn Angela Merkel immer sagt, etwas ist "alternativlos", dann ist das ein Problem innerhalb einer Demokratie. Wir müssen streiten über Alternativen. Nochmals: Wenn die Liberalen sich keine Vorstellung mehr machen von Alternativen in einer globalisierten Welt, dann werden die illiberale Stimmen immer stärker. Das ist meine Befürchtung.

Paul Scheffer, "Wozu Grenzen?" ist, übersetzt aus dem Niederländischen von Gregor Seferens, bei Hanser Literaturverlage erschienen.