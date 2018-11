Wie Micky Maus zum braven Musterknaben wurde

Walt Disney leiht der Maus die Stimme

Kein Wunder, dass Kinder diese Maus auf Anhieb liebten. Die Figur verhalf dem Unternehmen Walt Disney endlich zum erhofften Erfolg, nicht zuletzt, weil schon zwei Jahre später das erste Merchandising-Produkt auf den Markt kam: Eine Schulmappe mit einem Bild der Maus drauf, natürlich in kurzen roten Hose mit zwei Knöpfen drauf. Wenig später kamen die weißen Handschuhe dazu. Gezeichnet wurde die Ur-Maus übrigens nicht von Walt Disney selbst, der lieh ihm in den Filmen aber immerhin seine Stimme: “He speaks for me and I speak for him", "Er spricht für mich, ich spreche für ihn", sagte Disney.