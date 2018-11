Mickey Mouse wird 90

Den genauen Geburtstag von Mickey Mouse am 18.11.1928 hat das Walt-Disney-Archiv in Burbank bei Los Angeles festgelegt. An diesem Tag hatte der Film "Steamboat Willie" seine Uraufführung. Vor diesem ersten großen Film-Erfolg seines bis dahin leidlich erfolgreichen Erfinders Walt Disney gab es aber schon einen anderen Mickey-Mouse-Film unter dem Titel "Plane Crazy - Verrücktes Flugzeug". Der sechsminütige Stummfilm fiel allerdings beim Testpublikum durch. Erst als Walt Disney daraus einen Tonfilm machte, kam der Streifen in die Kinos.

Idee zu Mickey Mouse kam Disney im Zug

Die Idee zur Maus war Disney auf einer Zugfahrt von New York nach Los Angeles gekommen. Gerade hatte er eine Vertragsverlängerung für die Cartoon-Reihe "Oswald - The Lucky Rabbit" verloren. Statt eines Hasen sollte es nun eine Maus sein.

"Ich habe mir gesagt, bis ich in Hollywood ankomme, muss mir was eingefallen sein. Ich wollte niemandem sagen, dass ich Oswald verloren hatte. Ich hatte schon seit einiger Zeit die Idee, etwas mit einer Maus zu machen. Obwohl jeder vor Mäusen Angst hat, ist sie doch ein sympathischer Charakter." Walt Disney

Erster Name der cleveren Maus: Mortimer

Zunächst sollte die Maus auch nicht Mickey heißen, sondern Mortimer. Doch Disneys Ehefrau Lilian gefiel der Name nicht, und der Filmproduzent musste sich einen neuen ausdenken.

Den ersten Erfolg feierte die Maus aus Hollywood dann tatsächlich mit "Steamboat Willie", der an jenem 18.11.1928 im Kino in New York Weltpremiere feierte - mit einer Länge von 7:45 Minuten. Der Erfolg von Mickey Mouse und "Steamboat Willie" lag am Ton. Anders als bei den zwei ersten Zeichentrickfilmen wurde der Streifen mit Geräuschen und Musik produziert.