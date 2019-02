Gastro-Rekord: Diese Michelin-Sterne gehen nach Bayern

Noch nie gab es in Deutschland so viele Sterne-Restaurants wie 2019: Im neuen Guide Michelin, der "Bibel" der Gourmands, sind 309 ausgezeichnete Gaststätten aufgeführt, darunter zehn mit der Höchstnote von drei Sternen, 38 Adressen mit zwei Sternen und 261 Häuser mit einem Stern, darunter immerhin 37 Neuzugänge. Gwendal Poullennec, der neue internationale Direktor des Guide MICHELIN, kommentierte das Ergebnis laut Pressemitteilung mit den Worten: "Getragen wird dieser Erfolg sowohl von etablierten Altmeistern der Spitzenküche als auch von einer Generation junger, talentierter Köche mit erstklassiger Ausbildung und neuen, frischen Ideen.“ Ein Drei-Sterne-Restaurant hat Deutschland verloren, seit das "La Vie" in Osnabrück aufgegeben hat. Sechs Küchenchefs konnten ihr Niveau nicht halten und verloren einen oder sogar zwei Sterne.

Nürnberg wird "Kulinarischer Hotspot"

Mit dem "Tian" gibt es in München erstmals ein vegetarisches Restaurant mit Stern. Auch das "Gabelspiel" in der Landeshauptstadt ist erstmals mit einem Stern dabei. Nürnberg entwickelt sich nach Angaben des Guide Michelin "zusehends zum kulinarischen Hotspot". Dort dürfen sich die Restaurants "Koch und Kellner", "Der Schwarze Adler" und "Waidwerk" jeweils erstmals über einen Stern freuen. Insgesamt gibt es dort fünf Sterne-Adressen, das "Essigbrätlein" hat traditionell zwei Sterne. Ralf Flinkelflügel, der Guide-Michelin-Direktor für Deutschland und die Schweiz sagte auf einer Pressekonferenz in Berlin: "Die Gastronomen haben erkannt, was die Gäste möchten, sie möchten gut essen in einem lockeren Ambiente. Dieses Elitäre war gestern."

Im Bundesländer-Vergleich liegt Bayern mit 52 Sterne-Gaststätten nach Baden-Württemberg (77) auf Platz 2. Nordrhein-Westfalen belegt mit 47 Sterne-Restaurants den dritten Rang, Rheinland-Pfalz mit 27 Adressen den vierten.