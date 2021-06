Michel Houllebecq: "Unser Fortschritt endet in Selbstzerstörung"

Ob Ironie, Zweckpessimismus oder Panik, jetzt will Michel Houellebecq wirklich keinen auch noch so schemenhaften Lichtstrahl mehr in sein eh schon schattenhaftes Denken lassen: Der Starphilosoph eröffnet seine neueste Stellungnahme auf der Netzplattform "UnHerd" mit einem Zitat des berühmten Mathematikers und Literaten Blaise Pascal, wonach er "in alle Richtungen schaue und überall nur Düsternis" sehe. Die Weltlage gebe zu nichts anderem Anlass als "Zweifel und Angst", da sei kein Platz mehr für "positive Wahrheiten oder zur Verteidigung irgendwelcher Ansichten".

Und damit auch wirklich niemand irgendwo einen Hoffnungsschimmer ausmacht, schrieb Houllebecq: "Nein, wir haben es nicht mit einem französischen 'Selbstmord' zu tun, um den Titel eines Buches von Éric Zemmour zu zitieren, sondern mit einem Selbstmord des Westens oder eher einem Selbstmord der Moderne, weil auch die asiatischen Länder nicht ausgespart sind. Nur das Bewusstsein dafür ist speziell französisch. Aber wenn wir Frankreich mal außer Acht lassen, und es wäre weise, das zu tun, ist die Folgerung kristallklar: Die unausweichliche Folge von allem, was wir Fortschritt nennen, auf allen Ebenen, wirtschaftlich, politisch, wissenschaftlich, technologisch, ist die Selbstzerstörung." Der betont islamkritische Journalist Zemmour, auf den Houllebecq anspielt, wird auch als "Thilo Sarrazin von Frankreich" bezeichnet.

"Schon Rousseau und Voltaire warnten vor Chinesen"

Houllebecq verweist auf die niedrigen Geburtenraten in vielen entwickelten Nationen und setzt sie mit dem "Niedergang" gleich. So habe in Frankreich jede Frau nur 1,8 Kinder, in Südeuropa, Singapur und Südkorea seien die Zahlen noch deutlich niedriger. In Japan sei die Lage so bedrohlich, dass es für einsame alte Männer nicht mehr genug Wohnungen gebe und die Regierung schon überlege, das Fruchtbarkeitsverhalten mit Pornos zur Hauptsendezeit zu stimulieren. In Frankreich sei die Lage zwar noch nicht so dramatisch, aber schon Jean-Jacques Rousseau und Voltaire hätten vorhergesagt, dass Europa eines Tages von den Chinesen "versklavt" werde. Sein Heimatland erinnere ihn an einen betagten Hypochonder, so Houllebecq, der dauernd klage, dass er jetzt wirklich "mit einem Bein im Grab" stehe, während alle anderen abwiegelten, er werde sie noch alle überleben.