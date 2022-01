Michel Houellebecq: Vom Apokalyptiker zum Team Hoffnung?

Den neuesten Houellebecq zu lesen hieß immer auch, die neueste Ausgabe des wütenden französischen Mittelschichtsmannes zu studieren. Sieben Mal stand so einer im Mittelpunkt, stets ein frustrierter Sex-Maniac, depressiv, süchtig, gebildet. Jetzt, mit dem achten Roman, ist alles anders. Keine männlichen Sexbesessenen weit und breit. Ganz im Gegenteil: Sex haben gehört zu den "natürlichen, aber nicht notwendigen Begierden, jedenfalls aus Sicht der Männer, bei Frauen war es vielleicht eher ein Erfordernis", heißt es im neuen Roman von Michel Houellebecq mit dem Titel "Vernichten".

Keine Zigaretten, keine Tabletten

Dieses Mal müssen wir uns den Autor als friedlichen, gesund lebenden Melancholiker vorstellen. Und sind verblüfft, in der Tageszeitung Le Monde zu lesen, dass der einzige Reporter, den er bisher vorgelassen hat, von überquellenden Aschenbechern im Schreibzimmer Houellebecqs berichtet. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Im neuen Roman raucht niemand, keiner ist tablettensüchtig oder geht zur Analyse. Indiz für den gewandelten Houellebecq war uns auch die Danksagung am Ende des Romans an seinen HNO-Arzt Alain Corré. Wörtlich heißt es: "Angesichts des Lebens, das ich geführt habe, wäre ich sicherlich dafür prädestiniert gewesen, an HNO-Krebs zu erkranken." Ein Satz im Perfekt. Vielleicht hat Michel Houellebecq diese Erkrankung für sich zwar vorerst abgehakt, aber eines steht fest, seiner Hauptfigur hat er sie angehängt.

Paul Raison, Ende 40, ranghöchster Beamter im Stab des Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Juge, erledigt seinen Job routiniert, wirkt dabei aber auch immer etwas entrückt. Die von Terroristen verübten Anschläge auf Containerschiffe aus China, auf die weltgrößte Samenbank, auf ein Flüchtlingsboot, all das scheint ihn persönlich kaum zu berühren. Auch die Krise in seiner Ehe mit Prudence nicht. Und dass er seine beiden Geschwister Cécile und Aurélien seit Jahren nicht gesehen hat, ebenso wenig wie seinen Vater Édouard, einen ehemaligen Geheimdienstagenten, stimmt Paul höchstens milde traurig. In seiner Freizeit sieht er gerne Tierfilme.