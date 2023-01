Porno? Houellebecq spielt sich in Sex-Kunstfilm offenbar selbst

Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq, zuletzt weniger wegen herausragender Bücher, sondern wegen islamophober Aussagen in den Schlagzeilen, taucht im Trailer zu einem niederländischen Kurzfilm auf. Darin geht es offenbar sehr viel um Sex, weswegen französische Plattformen bereits über einen Houellebecq-Porno spekulierten.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Film offenbar um die 27. Folge der Serie eines niederländischen Filmkollektivs namens "KIRAC", was für ""Keeping It Real Art Critics" steht. Die Gruppe hat sich laut dem niederländischen Medium Trouw auf umstrittene Künstler spezialisiert.

Houellebecq auf Flitterwochen mit Prostituierten

Die dokumentarisch anmutende Handlung verläuft laut Trailer in etwa so: Ein Filmemacher freut sich nicht besonders auf das Jahresende, da sein zweites Kind kommt und er ein alles andere als begeisterter Vater ist. Der einzige, der sich noch weniger auf Weihnachten freut, ist Michel Houellebecq, der sich im Film selbst spielt. Der Filmemacher steht mit ihm in Mail-Kontakt.

Houellebecqs Marokko-Flitterwochen wurden annulliert, aus Sorge vor einer Entführung durch Islamisten. Houellebecqs Frau hatte bereits von Paris aus Prostituierte für ihren Mann gebucht. Der Film-Autor schlägt als Flitterwochen-Alternative nun Amsterdam vor, wo er genug Mädchen kenne, die mit einem berühmten Schriftsteller umsonst ins Bett gehen würden. Einzige Voraussetzung: Er darf alles filmen.