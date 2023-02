Michel Houellebecq leitet rechtliche Schritte gegen Sexfilm ein

Frankreichs bekannter Schriftsteller Michel Houellebecq distanziert sich von einem Film, in dem der Autor mit einer jungen Frau im Bett zu sehen ist. Der Film, produziert von dem niederländischen Filmkollektiv Keeping It Real Art Critics (KIRAC) wurde mit Zustimmung von Houellebecq gedreht, nun aber haben seine Anwälte angekündigt, rechtliche Schritte gegen den Film und den dazugehörigen Trailer einzuleiten.

"Schockiert und angewidert"

Laut einem Bericht von France24 sagte Houllebecq, der Film und Trailer enthielten "schwerwiegende falsche Behauptungen", die Houellebecq und seine Ehefrau "schockiert und angewidert" hätten. In dem Trailer beschreibt Regisseur Stefan Ruitenbeek aus dem Off, wie er Houellebecq dazu angeblich gebracht hat, an dem Projekt teilzunehmen: Das Ehepaar habe einen Urlaub in Marokko geplant, aber aufgrund der Angst vor Entführung durch islamistische Extremisten davon abgesehen. Stattdessen habe Ruitenbeek Houellebecq vorgeschlagen, dass er in Amsterdam mit Frauen schlafen könne.

Laut einem Interview mit dem Regisseur wurde der Film in sechs Tagen in Amsterdam und Paris gedreht und zeige Houellebecq beim Sex mit vier Frauen, gefolgt von philosophischen Gesprächen. Regisseur Ruitenbeek beschreibt den Schriftsteller als "sehr gut im Bett", er habe ihn nicht lange überzeugen müssen, an dem Projekt teilzunehmen. Der Film soll am 11. März veröffentlicht werden.