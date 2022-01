Michaela May über Ehedramen: "Männer sind feige und schweigen"

Mit dem Drehbuchautor und Schauspieler Krystian Martinek (73), der ebenfalls in zahlreichen Fernsehkrimis besetzt war, hat Michaela May einen souveränen Bühnenpartner, der völlig unaufgeregt und mit höchster Glaubwürdigkeit spielt. Und zwar einen mit allen Wassern gewaschenen Anwalt, der bei Frauen nichts anbrennen lässt, bei Assistentinnen gern übergriffig wird und wenn´s drauf ankommt alles abstreitet oder relativiert: "Es ist ein Frauenstück, weil die Frau oft die Initiative ergreift, die der Mann nicht ergreift", so Michaela May. "Ich glaube, Männer sind oft nicht so in der Lage über Dinge zu reden, Männer sind Schweiger. Männer sind feige, das sage ich auch in dem Stück, und ich habe das auch selbst erlebt, Männer sind feige und wollen immer um den heißen Brei herumreden, gerade, wenn sie im Unrecht sind."

"Endlich hat einer den Mut zur Wahrheit"

Und so wartet auf die Zuschauer nach der Pause eine beklemmende Szene, in der die frustrierte Ehefrau ihren Gatten endlich zur Wahrheit zwingt und buchstäblich ins Licht geht, was auch immer das heißen mag: "Es ist auf jeden Fall anders als bei vielen Boulevardstücken, wo es oft sehr lustig los geht und hinten ein bisschen dünn wird. Bei diesem Stück ist es mehr eine langsame Bergfahrt, und oben entlädt es sich dann am Ende, und man ist dann überrascht und hoffentlich auch emotionalisiert und auch ergriffen davon, dass zwei Menschen so lange nebeneinander her gelebt haben und dass endlich mal einer den Mut zur Wahrheit hat."