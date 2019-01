Wie Michael Sailstorfer großen Gefahren Leichtigkeit abgewinnt

Ein Bunker ist eine zwiespältige Sache. Einerseits ein Schutzraum mit 2 Meter dicken Wänden und verstärkten Decken, ein Bollwerk gegen Gefahren aller Art, Bomben, Kugeln, Druckwellen, Gase. Eine gute Sache also. Andererseits erinnert er gerade wegen seiner Schutz-Funktion an die Gefahr, sei sie vergangen oder zukünftig-hypothetisch. Das gilt auch für den Hochbunker an der Münchner Ungererstraße. Auch wenn in den oberen Geschossen mittlerweile Wohnungen vermietet werden und auch wenn zu diesem Zweck große Fenster in die Wände geschnitten wurden, es hilft nichts: der Bunker bleibt Mahnmal und erzeugt ein mulmiges Gefühl. "Space is the Place" heißt die Ausstellung mit Werken von Michael Sailstorfer, der sich hierfür mit dem Thema Schutz und Entwaffnung befasst hat. Begrüßt wird man zunächst von einem Metallrohr: Zwei Zentimeter dick und fast schwarz, schlängelt es sich durch die Korridore und Räume des Erdgeschosses, 25 Meter weit, endet schließlich in der Mündung eines Gewehrs und entpuppt sich so als überlanger Lauf einer Waffe. So lang, dass die vorn abgefeuerte Kugel am Ende gerade mal noch genug Schwung hat, um ohne fremde Hilfe herauszuplumpsen. "Auf Augenhöhe" hat Michael Salilstorfer diese Installation genannt: "Das bezieht sich auf das Gewehr an sich, das man ja immer auf Augenhöhe benutzt, man guckt durch die Apparatur des Gewehrs auf Augenhöhe und auf Augenhöhe verläuft auch der Gewehrlauf durch die Ausstellung ungefähr auf 1,60 Meter und stellt damit auch eine gewisse Hürde dar für die Besucher, trotz ihrer Leichtigkeit."

Tränen als Abrissbirnen

An anderem Ort und zu anderer Zeit hat man Nelken in Gewehrläufe gesteckt, ein blumiges Zeichen der Friedfertigkeit. Die Waffen aber blieben dabei voll funktionstüchtig. Sailstorfer befriedet mit künstlerischen Mitteln, greift formal ein, macht aus der Schusswaffe eine bessere Spielzeug-Kugelbahn – eine entwaffnende Ballistik. Und ja: Wie die Kugel da aus dem Gewehrlauf plumpst, das hat auch eine gewisse Komik. Obwohl allein der Anblick eines Gewehrs zarte Seelen unangenehm berühren kann, gelingt es Sailstorfer, das Thema mit einer gewissen Leichtigkeit zu behandeln. Das gilt auch für das Video "Tränen". Zu sehen ist ein Haus im Spessart, ziegelgedecktes Satteldach, Schornstein, kleine Fenster, unverputzt und offenbar unbewohnt. Dann beginnt es Tränen zu regnen. Riesige blaue Tropfen fallen wie in Zeitlupe vom Himmel – und durchschlagen das Dach als wäre es aus Pappe. Immer wieder neu, bis nicht mehr viel übrig ist vom Haus im Spessart.