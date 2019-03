Krautrock-Ikone Michael Rother bringt seine Soloalben neu heraus

Er wurde 1950 in Hamburg geboren, ist die ersten Lebensjahre auch dort aufgewachsen, dann aber kreuz und quer in der Weltgeschichte herum gekommen, weil der Vater als Manager der Lufthansa die Ostasien-Geschäfte abwickelte. Die Mutter, verhinderte Konzertpianistin, ermunterte den dadurch mit-nomadisierenden Sohn, Musik zu studieren. Seitdem hat sich Michael Rothers Stil sehr geändert: "Dieser 'Drone' oder der gerade Fluss, das ist - im Gegensatz zu der Musik, die ich als Gitarrist während der 60er-Jahre gelernt habe - jetzt eine lange Welle, die auf den Horizont gerichtet ist und sich nicht alle fünf Minuten in eine andere Richtung dreht. Es ist schon der weite Blick, der in der Musik ausgedrückt werden soll, das Gefühl von Dauer. Eigentlich sind alle Stücke so gedacht, dass sie gar nicht aufhören müssen."

Michael Rother versuchte es zunächst mit Rock’n'Roll, spielte die Songs der Beatles nach, der Stones, der englischen Bands, die damals als 'Exotika' nach Deutschland, nach 'Krautland' kamen, weshalb die Briten, halb im Scherz, halb abschätzig diese ambitionierten jungen Deutschen zunächst als 'Krautrocker' titulierten: "Die Beschäftigung mit besonderer, außergewöhnlicher Musik hatte einen hohen Stellenwert für uns. Ich hatte drei Jahre in Pakistan gelebt mit meinen Eltern und ganz andere Musik kennengelernt, die wahrscheinlich für meine heutige Musik ganz entscheidend gewesen ist. Also diese Musik ohne Ende, ohne Anfang. Die ist als Idee für mich immer noch gültig. Das ist ja vielleicht auch die Ähnlichkeit des Wassers zur Musik. Das sind diese Wellen. Immer, wenn ich diese Wellen sehe, denke ich ganz unbewusst eben auch an die Musik mit ihren Interferenzen - wenn das Licht sich bricht im Wasser, das ist alles so wunderschön."