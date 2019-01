Warum "Fahrenheit 11/9" kein zweites "Bowling for Columbine" ist

Seit "Bowling for Columbine", also seit über 15 Jahren, versucht Michael Moore, an seine Meisterleistung anzuknüpfen, zum Beispiel mit dem Film "Fahrenheit 9/11", in dem er gegen Präsident George W. Bush ins Feld zog. So richtig ist ihm das nicht mehr gelungen. Wenn sein jüngster Film nun "Fahrenheit 11/9" heißt, dann deshalb, weil der 9. November 2016 – der Tag, an dem Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde – für Moore eine ähnliche Katastrophe darstellt wie der 11. September 2001.

Abrechnung mit Donald Trump

Der Anfang des neuen Films ist allerdings furios: Er zeigt, wie sich die Anhänger Hillary Clintons auf die Wahlnacht in einem gläsernen Kongress-Zentrum in Manhattan vorbereiten, hoffnungsvoll und siegesgewiss. Was folgt, sind Bilder bitterer Enttäuschung und ein Donald Trump, der wohl selbst nicht damit gerechnet hatte, dass er gewinnt – so trist fiel seine Wahlparty aus. Michael Moore selbst war vor der Wahl einer der wenigen, die öffentlich verkündeten, dass Trump gewinnen könnte.

Nun beginnt die Abrechnung mit der Politik des Präsidenten und seiner republikanischen Partei. Das meiste, was wir hier sehen, sind freilich Dinge, die wir aus unseren Nachrichtensendungen kennen: Moore listet die Eklats und Ungeheuerlichkeiten auf, die Trump sich seitdem geleistet hat. Satirisch sind diese Skandale jedoch kaum in den Griff zu kriegen. Daneben hakt der Film andere Großereignisse ab, wie die Folgen des Schulmassakers von Parkland im Februar 2018.

"Und wie jedes Mal kamen die Gedanken und Gebete: Thoughts and Prayers. Wieder wurde gefordert, die Schießereien nicht zu einem Politikum zu machen. Doch ein paar Jugendliche hatten es satt. Sie machten den Fall zu einem Politikum, weil er ein Politikum war," kommentiert Moore. Implizit unterstreicht er hier anhand der Schülerproteste 2018, wie recht er doch damals mit "Bowling for Columbine" hatte.

Moore vergleicht Trump mit Hitler

Dann führt er uns mal wieder in seine Heimatstadt Flint, Michigan, wo ein offenbar korrupter republikanischer Gouverneur dafür sorgte, dass die Stadt mit verseuchtem Trinkwasser versorgt wurde. Und wenn wir schließlich zu Donald Trump zurückkehren, fährt Michael Moore das ganz große Geschütz auf und vergleicht ihn mit Adolf Hitler, und die USA von heute mit dem Deutschland der Dreißigerjahre: "Er wollte, dass Deutschland an erster Stelle steht. Und als deutsche Fußballer während der Nationalhymne keinen Respekt zeigten, wurden sie bestraft. Er versprach Arbeitsplätze für alle und ließ Straßen und Infrastruktur bauen und Lager. Außerdem nutzte er die neuen Medien für sich: Radiosendungen und die Wochenschau."

Wie immer bei Michael Moores Filmen bekommen wir also simplifizierte, in vielen Fällen durchaus nachvollziehbare Thesen präsentiert, die leider weder tiefere Einsichten noch einen besonderen Unterhaltungswert bieten. Anscheinend ist die politische Gegenwart inzwischen viel zu krass geworden, als dass wir sie noch schlichten Gemütern wie Michael Moore überlassen können.