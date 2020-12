Michael Kubiciel: "Die Ärzte brauchen Rechtsicherheit"

Es ist ein ethisches Dilemma, die Triage. Die Entscheidung des Arztes darüber, wem er in einem Katastrophenfall helfen soll und wem nicht. Der Arzt sortiert also die Patienten, selektiert sie notgedrungen, wenn die Lage es ihm unmöglich macht, alle Menschenleben zu retten. Mit dieser Situation drohen Mediziner hierzulande konfrontiert zu werden in diesen Tagen, an denen die Zahl der an Covid 19-Erkrankten in die Höhe schnellt und die Zahl der verfügbaren Behandlungsplätze und Beatmungsgeräte auf den Intensivstationen der Krankenhäuser stetig sinkt. Aber kann diese Entscheidung über Leben und Tod dem einzelnen Arzt überlassen werden? Was heißt es, wenn der Deutsche Ethikrat sagt, der behandelnde Mediziner trage die "Primärverantwortung"? Darüber hat Knut Cordsen mit dem Augsburger Medizinstrafrechtler Michael Kubiciel gesprochen.

Knut Cordsen: Herr Professor Dr. Kubiciel, Sie befassen sich seit langem schon als Jurist mit der rechtlich und moralisch alles andere als einfachen Frage der Triage. Im Frühjahr bereits mussten in Italien Ärzte bereits triagieren. Jetzt nähern wir uns in Deutschland dieser Lage. Haben Sie den Eindruck, dass wir rechtlich, moralisch für diesen Ernstfall gerüstet sind?

Michael Kubiciel: Ich glaube, moralisch im Sinne eines moralischen Konsensus in der Gesellschaft kann man dafür gar nicht gerüstet sein, weil diese Frage viel zu vielschichtig ist und es auch in der Rechtswissenschaft und der Ethik dazu ganz unterschiedliche Ansichten gibt. Was die Rechtswissenschaft und die Rechtslage betrifft, da sind wir insofern vorbereitet, als es dort eine gesicherte Rechtsmeinung gibt. Es gibt dazu keine expliziten Gesetze und auch keine Rechtsprechung, aber es gibt eine herrschende Meinung in der Rechtswissenschaft, die allerdings umstritten ist, und die ich auch für nicht vollständig tauglich halte.

Wie lautet denn die herrschende Meinung?

Die herrschende Meinung basiert auf allgemeinen Regeln, die vor 60 Jahren entwickelt worden sind und nun auf diesen Spezialfall der Pandemie-Triage angewandt werden. Und nach dieser Rechtsmeinung sind zwei Situationen phänotypisch zu unterscheiden: Das ist die sogenannte ex ante-Situation, da ist es so, dass noch ein Intensivbett frei ist und nun kommen zwei Patienten in das Krankenhaus, die beide dringend behandelt werden müssten. Und da sagt die herrschende Meinung, dass in einem solchen Fall der Arzt ja nur eine Behandlungspflicht wahrnehmen kann und notgedrungen die andere eben nicht. Und egal wie er in diesem Fall entscheidet, egal für welchen Patienten er sich entscheidet, er in jedem Fall rechtmäßig handelt, da er ja mehr als die Rettung einer Person nicht leisten kann. In der ex post-Triage ist es so, dass bereits alle Betten oder alle Intensivkapazitäten erschöpft sind, und nun kommen fortlaufend weitere Patienten in das Krankenhaus. Nun stellt sich für die Ärzte die Frage: Soll man bei einzelnen bereits beatmeten Patienten die Beatmung oder intensivmedizinische Versorgung zurückführen und in eine palliativmedizinische Behandlung überleiten, um Personen zu retten, die bessere Überlebenschancen haben? Und da sagt die herrschende Meinung der Rechtswissenschaft genauso wie der Deutsche Ethikrat, das sei rechtswidrig und nicht zulässig.

Der Deutsche Ethikrat hat ja im Frühsommer in einer ad-hoc-Stellungnahme dem Gesetzgeber davon abgeraten, eine gesetzliche Regelung für den Triagefall zu schaffen. Das heißt im Klartext: Es bleibt an den Ärztinnen und Ärzten hängen, ihnen wird das überantwortet. Es ist ihre individuelle Gewissensentscheidung, sie müssen Menschenleben gegen Menschenleben de facto ja abwägen im Zweifelsfall. Und Ärzten, die triagieren, drohen dafür im Nachgang bestraft zu werden. Das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, oder?