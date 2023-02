Michael Krüger wird Poeta Laureatus

Joseph Brodsky, Seamus Heaney, Derek Walcott, Tomas Tranströmer – sie alle haben den Literaturnobelpreis erhalten. Sie alle waren Lyriker. Sie alle hat Michael Krüger im jahrzehntelang von ihm geführten Münchner Carl-Hanser-Verlag verlegt. Es gibt keinen anderen hierzulande, der so unermüdlich wie erfolgreich die Poesie gefördert hat wie der heute am Starnberger See und in Berlin lebende 79-jährige.

Auszeichnung für seine "poetische Intelligenz"

Unter denen, die Michael Krüger ins Hanser-Programm hievte (und auch selbst ins Deutsche übersetzte), war auch der kürzlich verstorbene Dichter Charles Simic. Der serbische Emigrant, der in den Vereinigten Staaten eine neue Heimat fand und dort 2007 zum 15. Poet Laureate der Library of Congress gekürt wurde. Jetzt wird Krüger dieselbe Ehre wie seinem Freund "Charlie" Simic zuteil – er wird der erste Poeta Laureatus des Literaricum Lech. Das Literaricum Lech findet seit 2021 sommers in jenem österreichischen Bergort statt, der 1997 das bis heute existierende, hochkarätig besetzte Philosophicum Lech etabliert hat. Die Jury begründet ihre Wahl wie folgt: "Michael Krüger hat die poetische Intelligenz, die Verständlichkeit, den Humor und nicht zu vergessen die Gravitas, um das politische Gedicht in unserer Zeit wieder breit einzuführen: Das zeigen auch seine letzten zwei Gedichtbände, in denen jedes Gedicht einen solchen Zeitkommentar abgibt, wie wir es uns für unseren 'Poeta Laureatus' und seine Gedichte 'zur Lage' vorstellen." Diese jüngsten Gedichtbände tragen die Titel "Im Wald, im Holzhaus" (2021) sowie "Einmal einfach" (2018).

Dichterische Begleitung der Zeitläufte

Verbunden mit der mit 15.000 Euro dotierten Auszeichnung ist das monatliche Verfassen eines Gedichts, das sich mit dem Zeitgeschehen auseinandersetzt. Dafür ist Krügers Lyrik bestens geeignet. Sein Schriftsteller-Kollege Peter Rühmkorf hat sie in seinen im Deutschen Literaturarchiv Marbach lagernden Zettelkästen als "benfatto-Gedichte" charakterisiert – als einfach gut gemacht. Verlegt wird seine Poesie "extra muros", wie Krüger selbst gern sagt, also außerhalb der Mauern des Hanser-Verlags, den er bis zu seinem 70. Lebensjahr leitete, bei einer nicht minder feinen Adresse: dem Suhrkamp Verlag. Als explizit politischer Dichter ist Krüger bisher nicht in Erscheinung getreten – wohl aber als stets wacher und kluger Beobachter der Zeitläufte, dessen Literatur von tiefer Melancholie wie Ironie durchwirkt ist.

Lyrisches Gespräch über Bäume

Im Dokumentarfilm "Verabredungen mit einem Dichter" sah man Krüger erst 2022 über Bäume nachdenken. Das Leben der Bäume hat ihn schon beschäftigt lange bevor ein deutscher Förster darüber Bestseller zu schreiben begann. Es wimmelt auch in Krügers Gedicht-Band "Einmal einfach" nur so von Bäumen: Linde, Kiefer, Eiche, Bergahorn tauchen darin auf. Da ein "uralter Ölbaum", hier ein Nussbaum, der als notorischer "Neinsager" auftritt; nicht zu vergessen "das ottomanische Geraune der Maulbeerbäume", auf das der Dichter in Skopje horcht. Und auch wenn sie ihm manchmal "morsch" oder "mürrisch" erscheinen mögen: Vor oder unter mächtigen Bäumen sitzen zu können, das ist für das lyrische Ich Krügers das Schönste. "Wenn der Apfelbaum nicht wär / in meinem Garten, ich gäbe auf", liest man da, und nicht minder deutlich an anderer Stelle: "Wie ein Schüler sitze ich / vor meinem Baum, dem Lehrer ... Er unterrichtet mich, / in Schattenkunde, Schweigen, / was es heißt, aufrecht zu sein." Wer weiß, vielleicht war Bertolt Brecht ja im Unrecht, als er schrieb: "Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt." Michael Krügers lyrisches "Gespräch über Bäume" jedenfalls möchte man nicht missen.

Mit Lech verbindet ihn viel

Mit Lech, dem international bekannten Wintersportort am Arlberg, verbindet Krüger, dass er dort bis zum vorigen Jahr selbst als Juror gewirkt hat. Das Philosophicum Lech vergibt alljährlich im Herbst den Tractatus-Preis für philosophische Essayistik, Krüger gehörte der Jury desselben bis 2022 an und hielt dort in dieser Funktion auch 2016 eine Laudatio auf den Preisträger Hartmut Rosa. Nun ist Krüger, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, der Geehrte. Sein erstes Preisträger-Gedicht als "Poeta Laureatus" liegt bereits vor. Die Preisverleihung findet am 16. Juli in Lech statt – im Rahmen des Literaricum Lech, das als Festival jedes Jahr einen Klassiker der Weltliteratur zum Wieder- oder Neuentdecken ins Rampenlicht rückt, um seinen Echoraum in der zeitgenössischen Literatur und in unserer Gegenwart zu erkunden. Heuer wird in Lech Jane Austens Roman "Stolz und Vorurteil" im Zentrum stehen.