Es ist richtig, Michael Jacksons Songs zu verbannen

Jetzt Michael Jackson. Nicht der erste und vermutlich leider nicht der letzte, der als Künstler in Misskredit geraten ist. Ein besonderer Fall, weil er selbst Opfer eines brutalen Vaters war, der ihn mit dem Gürtel zum Erfolg prügelte. Ein großer, sehr erfolgreicher Künstler. Aber auch einer, dem vorgeworfen wird, Kinder missbraucht zu haben. Und nicht verstanden zu haben scheint, was er mutmaßlich angerichtet hat. Denn in einem Interview erzählte er 2003 offen davon, wie Kinder auf der Neverland Ranch mit ihm in einem Bett schlafen.

Georg Christoph Lichtenberg und Lewis Carroll: Schriftsteller, die ich wirklich schätze. Lichtenberg hat mit einem 12jährigen Küchenmädchen zusammengelebt, Carroll Mädchen nackt fotografiert – und vielleicht blieb es nicht dabei. Beide Autoren der Weltliteratur, aber Männer, die sich ebenfalls mutmaßlich an Kindern vergangen haben. Die Bücher lese ich weiterhin, aber ich lese sie anders, lese sie auf Stellen, auf Rechtfertigungsversuche.

Keine Sondergerichtsbarkeit für Künstler

Sicher, gute Kunst stellt Normen in Frage, bricht auch Gesetze. Doch nur weil man Gesetze und Normen bricht, schafft man deswegen keine gute Kunst. Dieser Mythos aber wirkt immer noch. Künstlern wird zugebilligt, den bürgerlichen Rahmen verlassen, ja verletzen zu dürfen. Deutlich wird das bei präpotenten HipHoppern mit ihrer Dicke-Hose-Rhetorik und dem Griff in den Schritt. Nicht nur meine Töchter finden das „voll peinlich“. Bloß weil man einen guten Song geschrieben hat oder ein toller Dirigent ist, unterliegt man keiner Sondergerichtsbarkeit.

Und bitte kein Hinweis mehr auf die alten Griechen. Pädagogischer Eros hieß auf der Odenwaldschule eben bloß, pardon, den Arsch hinhalten zu müssen. Und ja, der Norwegische Rundfunk NRK handelt richtig, wenn er Michael Jacksons Songs nicht mehr spielen will (wenn auch nur für zwei Wochen). Das ist keine Zensur. Sondern ein klares Signal. Wir haben das Spießrutenlaufen abgeschafft, die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt und Kinder genießen einen besonderen Schutz, weil sie verwundbar sind. Kein Mann, kein Mensch, auch kein Künstler hat das Recht, einen anderen zu misshandeln. Und wenn, dann hat das Folgen. Nicht nur strafrechtliche. Sondern auch die einer gesellschaftlichen Ächtung. Das meint die Entscheidung des NRK. Und die ist und bleibt richtig.

