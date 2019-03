"Das muss man jetzt mit einem 'doppelten Auge' sehen"

Es gibt glückliche Fügungen – und unendlich unpassende Momente: Als denkbar unglücklich muss man bezeichnen, was der Bundeskunsthalle in Bonn passiert ist. Kurz vor der Eröffnung einer großen Ausstellung über Michael Jackson wurde in den USA der Dokumentarfilm "Leaving Neverland" gezeigt, in dem zwei Männer, die ehemals als Kinder bei Jackson auf seinem Anwesen lebten, massive Vorwürfe sexuellen Missbrauchs aussprachen. Der Film hat Fans wie Unbeteiligte aufgewühlt. Was macht man in so einem Fall als Ausstellungsmacher? Barbara Knopf hat mit dem Leiter der Bundeskunsthalle Bonn, Rein Wolfs, gesprochen.

Barbara Knopf: Seit Freitag ist die Schau "On The Wall" zu sehen. Sie wurde vor drei Jahren konzipiert, war zuvor in London zu sehen, und mitten im Aufbau kam dann die Nachricht von der Dokumentation mit den Missbrauchsvorwürfen. Was haben Sie da gedacht, was war Ihre erste Reaktion?

Rein Wolfs: Sie haben von einer "unglücklichen Fügung" gesprochen – es ist eine Fügung, so muss man es hinnehmen. Wir haben angefangen zu diskutieren, bei uns im Hause, auch mit unserem Kooperationspartner in London, der National Portrait Gallery, und alle waren ganz klar der gleichen Meinung: Wir sollten die Ausstellung als Ausstellung durchziehen und uns überlegen, was wir zusätzlich machen können.

Und was machen Sie jetzt zusätzlich?

Wir haben, sage ich jetzt mal, eine sprachliche Klammer um die Ausstellung herum gebildet. Wir haben zum Beispiel Kunstvermittler in der Ausstellung, einen ständigen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, mit denen die Besucher auch reden können. So können sie einerseits unsere Haltung erfahren, andererseits sich austauschen über moralische und ethische Problematiken, die jetzt im Raum stehen. Und drittens werden sie auch noch mit anderen Sichtweisen auf die Kunstwerke, die in der Ausstellung zu sehen sind, konfrontiert werden.

Vielleicht sprechen wir über dieses eigentliche Konzept: Es ist eine Kunstausstellung, das heißt, Sie zeigen Künstler, die sich schon zu Lebzeiten mit dem Phänomen Michael Jackson auseinandergesetzt haben.

So ist es. Zu Lebzeiten und auch nach seinem Tod. Wir haben einige posthume Werke von Künstlern und Künstlerinnen, die nach dem Tod von Michael Jackson 2009 gearbeitet haben. Wir schauen durch die Augen der Künstler auf das Phänomen Michael Jackson.