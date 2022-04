Miau! Benedict Cumberbatch als Katzenmaler Louis Wain

Die Welt sei voller Schönheit, sagt die Ehefrau von Louis Wain kurz vor ihrem Tod. Nun liege es an Wain, dies einzufangen und zu teilen. Was Louis Wain dann wirklich tat – als wunderlicher Tierfreund, der mit seinen Zeichnungen und Bildern von Katzen in England berühmt wurde und der es schaffte, die samtpfotigen Geschöpfe ungemein beliebt zu machen.

Sternstunden der Tierliebe

Bis dahin galten Katzen als Kreaturen, die vor allem Mäuse fangen und ansonsten Krankheiten übertragen. Im Haus hatten sie nichts zu suchen. Mit den vermenschlichten Porträts der Katzen, meist großäugig und drollig, leitete Wain einen radikalen Imagewandel ein. Löste sogar für kurze Zeit eine wahre Katzenhysterie aus.

Im Original heißt der Film des japanisch-britischen Regisseurs Will Sharpe "The Electrical Life of Louis Wain". Der deutsche Titel "Die wundersame Welt des Louis Wain" will wohl Assoziationen zu "Die fabelhafte Welt der Amélie" wecken, in der Hoffnung auf einen ähnlich großen Publikumserfolg, wie ihn die französische Komödie vor 20 Jahren erlebte.

Doch das ist eine falsche Fährte. Sharpe erzählt eigentlich ein Drama, das von Not, Tod und Wahnsinn handelt. Wobei es ihm gelingt, diese Themen verspielt bizarr und stellenweise sogar überraschend experimentell zu inszenieren.

Eine Welt aus den Fugen

Das ausgehende 19. Jahrhundert. Eine Zeit, in der die Elektrizität erfunden wurde. Jene Epoche, in der überhaupt die Umwälzungen der Moderne ansetzten. Als die Welt aus den Fugen geriet und sich so rasend veränderte, dass nichts mehr war wie zuvor. Wie von einem Fieber wurde der unbedarfte Louis Wain davon erfasst. Er glaubte tatsächlich, Elektrizität mit all seinen Sinnen spüren zu können. Und führte ein durch Hirngespinste aufgeladenes Leben, als würde er gewissermaßen ständig unter Strom stehen.

Nach dem Tod seiner Frau verfiel er dem Wahnsinn, litt an kognitivem Verfall, den die Ärzte dem Trauma des Verlustes zuschrieben. Und Katzenfeinde, die es immer noch gab, schrieben es einem Parasiten zu, der von den Tieren angeblich auf Wain übertragen wurde.

Phantastische Szenen

Regisseur Will Sharpe fängt diesen Verfall nicht in Bildern des Elends ein, sondern im Gegenteil offen und frei. Er erfindet phantastische Szenerien, die Wains Wahn visualisieren – etwa, wenn dieser glaubt zu ertrinken. Oder wenn er in Unterwäsche entlang der britischen Küste durch heftigen Regen rennt und Blitze vom Himmel herunterzucken. Diese Aufnahmen erinnern an Bilder aus Stummfilmen, wirken in ihren Unschärfen sowie Farbverschiebungen oft traumhaft.

Der Film, der bieder beginnt, löst sich so aus den Fesseln des konventionellen Historienfilms und findet zu einer ganz eigenen Form, die teilweise am Kitsch kratzt, etwa in Aufnahmen von paradiesischen Gärten. Dies alles aber psychedelisch überhöht, als versinke man nach der Einnahme von Drogen in der Harmonie der Natur.

Sehenswert – nicht nur für Katzenfreunde

Regisseur Will Sharpe schafft es gegen Ende immer wieder, ohne stilistische Fessel von Wahn, Lebenskraft, Schönheit, Tod und Würde zu erzählen. Da auch Benedict Cumberbatch in der Rolle des Louis Wain überzeugt, macht das diesen Film über ein electrical life sehenswert. Für Katzenfreunde sowieso.