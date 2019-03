Wenn das Meer Miami allein lassen würde

Die verstörende Verschiebung einer Variablen

Und da wären zahlreiche Arbeitslose, klagende Hafenarbeiter zum Beispiel, die nun nicht mehr gebraucht werden. Dessen ungeachtet gehen sie Tag für Tag zur Arbeit und schauen auf ihrem schmachvollen Weg an den Briefkästen vorbei, voller Mahnungen und Kündigungen: "Trotz aller Ereignisse, die das Gesicht der Stadt dauerhaft verändert hatten, ging vieles geradezu pathologisch weiter seinen Gang. Dass Hunderte, vermutlich sogar Tausende Mitarbeiterinnen von den Docks einen vor angestauter Post überquellenden Briefkasten vor der Haustür hatten, den sich kein Lebenspartner und Familienangehöriger zu öffnen traute, deutete auf ein fragwürdiges Maß an Realitätsverweigerung hin, der ein nicht geringer Teil der Bevölkerung auf unterschiedliche Weise verfallen schien."

Gerade eine Variable der Welt ist verschoben – eigentlich fehlt nur der Ozean. Aber diese Veränderung greift auf alle Lebensbereiche über. Miami ohne Strand, das ist auch: ein Miami ohne bekannte Sinnsysteme – ohne Arbeit, ohne Gemeinschaftlichkeit. Strandbesuche mit Bekannten, das Treiben im urbanen Raum – Dinge der Vergangenheit. In der Gegenwart belebt Miamis Straßen bloß noch eine Flotte Pizzaboten, die Essen in Wohnungen bringt, die nur ungern verlassen werden.

In einer dieser Wohnungen lebt Robin, eine Computerspiele-Entwicklerin mit Hang zum Experimentellen: "Bereits in der Grundschule hatte Robin in ihrer Freizeit Brettspiele entworfen, die aber auch nach langer Einweisung niemand von ihren Klassenkameraden verstand. Das Würfelspiel 'Wintermute' basierte zum Beispiel auf unvollständigen Regeln und konnte nur zu Ende gespielt werden, wenn jeder der Teilnehmenden die fehlenden Regeln selbst entwickelte und Schritt für Schritt ins Spiel einfügte, jedoch ohne diese den anderen zu erklären, sondern indem man sie anhand der Wirkungen ihrer Handlungen auf die darunterliegenden Gesetzmäßigkeiten schließen ließ, was bedeutete, dass theoretisch sämtliche denkbaren Regeln permanent wie ein tonnenschweres Gewicht über dem Spiel schwebten, was für die Grundschülerinnen eine ziemlich handlungshemmende Vorstellung gewesen sein muss."

Das Sinnstiftende an der Textarbeit

Mit solchen Passagen beginnt das Spiel, das dieser Roman mit seinen Lesern treibt: Denn natürlich ahnt jeder, dass Robins künstlerisches Selbstverständnis etwas über die Poetik des Buches verrät, dass es sich also lohnen könnte, auch abseitigen Fährten zu folgen, die dieser Roman legt – ins Internet zum Beispiel. Ist der Leser zum Detektiv geworden, wie die Figuren ausgestattet mit dem dringenden Bedürfnis zur Sinnproduktion, ist er den Spuren des Textes gefolgt, dann stellt er fest, dass der Kosmos des Romans tatsächlich über die Buchdeckel hinausführt.

Und so kommt er gar nicht umhin, die Fragen des Textes performativ auszuspielen: die Frage zum Beispiel, was das Sinnstiftende an Arbeit ist – ob das nun die Arbeit am Text ist oder die zum schnöden Broterwerb. Oder die Frage, ob ein Text einem Leser gefallen will oder ob er nur sich selbst genügen muss – sich selbst und dem eigenen Programm. Apropos Gefallen: Ein Lektürehinweis des Autors dürfte zum Gefallen dieses Romans beitragen: "Ich habe mir angewöhnt bei Büchern, bei denen absehbar ist, dass sie komplexer sind, nebenbei ein Schaubild zu zeichnen, das ich dann auch ins Buch lege. Also ich nähere mich den Arbeiten dann systematisch. Wenn mehr als 30 Figuren am Start sind, dann fange ich an, einen Baum zu malen oder irgendwelche Diagramme, Flussdiagramme. Wenn das andere so machen bei mir, dann fände ich das natürlich charmant. Mir hat das immer sehr geholfen, die ganzen kleinen Verzweigungen, die Autorinnen und Autoren verstecken, zu entdecken."