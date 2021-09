Farbspektakel in Nürnberg: Kaiserburg leuchtet wieder

Peter Angermanns Burgprojektion, die ab Mittwoch Abend (08.09) die Kaiserburg zieren wird, steht unter dem Motto "No Risk. No Fun.". Neben Landschaftsbildern ziehen auch comicartige Bilder vorbei, die sich unter anderem um Künstliche Intelligenz, unseren Schönheitswahn und andere gesellschaftsrelevante Themen drehen. Aber auch die für ihn typischen Bärenbilder werden riesig auf der Kaiserburg zu sehen sein.

Farbexplosion auf der Kaiserburg

Angermann gilt als einer der bedeutendsten fränkischen Künstler der Gegenwart, der auch international Beachtung findet. Besonders die "pralle Farblust" in seinen Bildern steche hervor, lobt Andreas Radlmaier, Leiter des Nürnberger Projetbüros für Kulturgroßveranstaltungen. Und die gelte es nun auf die Kaiserburg zu projizieren. Eine Herausforderung: "Ich bin sehr gespannt, wie die Farbigkeit rüberkommt und habe fast so etwas wie Lampenfieber", so Peter Angermann.

Keine "Blaue Nacht" wegen Corona

Eigentlich hätte der Nürnberger Kulturpreisträger Angermann bereits 2020 die Burg in ein Farbspektakel verwandeln sollen, doch Corona machte allen einen Strich durch die Rechnung. Das Nürnberger Kulturevent "Die Blaue Nacht", zu der die traditionelle Burgprojektion gehört, musste bereits zum zweiten Mal ausfallen. Normalerweise lockt "Die Blaue Nacht" um die 130.000 Besucher jedes Jahr an und taucht die Innenstadt in ein blaues Licht. Nun leuchtet zumindest die Burg und das gleich mehrere Tage lang: Die Burgprojektion ist bis Sonntag (12.9.21) täglich von 20.00 bis 23.00 Uhr zu sehen.

Begleitet wird die Projektion von einer Ausstellung im Nürnberger Kunstverein Kohlenhof, die zum Teil auch Werke des Künstlers zeigt, die noch nie ausgestellt wurden. Ab Samstag, den 11. September, öffnet die Ausstellung und ist bis zum 16. Oktober zu sehen.