Mexiko protestiert gegen Kunst-Versteigerung in Paris

"Dekorationsobjekte" oder Kunst?

Ob die Sammlung tatsächlich so unanfechtbar ist, wie in der Werbung dargestellt, ist umstritten. Nach Ansicht der Expertin María Villarreal Escárregas vom mexikanischen Nationalen Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) sollen mindestens zwanzig von insgesamt 130 Artefakten viel jünger sein als angegeben. Der Europa-Beauftragte im mexikanischen Außenministerium, Bernardo Aguilar Calvo, kritisierte, dass 95 der aufgeführten Objekte zum mexikanischen Kulturerbe gehörten. Außerdem habe die Auktion nachteilige Auswirkungen auf den Kunstmarkt. Der illegale Handel werde dadurch ebenso gefördert wie Fälschungen, unerlaubte Ausgrabungen und Plünderungen. Die versteigerten Gegenstände würden zu reinen "Dekorationsobjekten" und ihrer eigentlichen Bedeutung für die Kultur "beraubt". Ähnlich äußerte sich der mexikanische Botschafter in Frankreich, Juan Manuel Gómez-Robledo. Auch er sah eine Förderung des "organisierten Verbrechens" und eine "Banalisierung" von Kunst, die für indigene Völker von "unschätzbarem Wert" sei.

Die Justizbehörden von Mexiko sind in Paris vorstellig geworden, um die Auktion zu verhindern. Zur Begründung wurde ein Gesetz zitiert, wonach Kulturgüter unveräußerlich sind. Neuerdings ist die mexikanische Regierung generell sehr streng bei der Interpretation der entsprechenden Rechtsvorschriften. So wurden Modemarken abgemahnt, weil sie ohne Erlaubnis traditionelle Textilmuster von indigenen Volksgruppen verwendet hatten.