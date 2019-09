Mexikanischer Maler und Bildhauer Francisco Toledo ist tot

Mexiko trauert um einen seiner großen Künstler: Francisco Toledo ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Der aus Oaxaca im Süden des Landes stammende Toledo sei seit mehreren Monaten krank gewesen, hieß es in Medienberichten.

Das künstlerische Werk von Francisco Toledo

Francisco Toledo gehörte dem Volk der Zapoteken an und war ein Schüler des ebenfalls aus Oaxaca kommenden Malers Rufino Tamayo (1899-1991).

Bekanntheit erlangte Toledo mit rätselhaften Gemälden und Skulpturen, die Tieren, Farben und Traditionen seines Heimatstaats nachempfunden waren. Seine Motive etwa mit Insekten und Katzen bettete der Expressionist in fast mythologisch anmutende Kontexte ein, in seiner Farbwahl beschwor er die reiche Palette Oaxacas.

Er setzte sich künstlerisch aber auch mit der Gewalt in dem lateinamerikanischen Land auseinander, etwa 2015 in einer "Duelo" (Trauer) betitelten Ausstellung in Mexiko-Stadt.

Francisco Toledos Wirken als Aktivist

Auch als Aktivist trat Toledo in Erscheinung, wobei er sich ebenfalls vornehmlich auf Oaxaca beschränkte. Dort machte sich der Künstler für den Schutz historischer Gebäude und Grünflächen vor Bauunternehmern stark und half dabei, sie in Zentren für Kunst und Gärtnerei zu verwandeln.

Zudem zog Toledo gegen Entwicklungen zu Felde, die er als Eingriff in die Kultur betrachtete. So führte er in den frühen Nullerjahren einen Protest gegen die Eröffnung einer Fast-Food-Kette im Herzen von Oaxaca de Júarez an, der Hauptstadt von Oaxaca.

Schenkung eines Museums an seine Heimat

Vor einigen Jahren schenkte Toledo seiner Heimat ein Museum. Das Institut für Grafische Kunst Oaxaca beherberge mehr als 125.000 Objekte, teilte der Nationale Kulturrat (Conaculta) 2015 mit. Zu der Schenkung gehörten demnach zwei Häuser und eine Bibliothek mit Bildern, Videos und Tonbandaufnahmen.

Würdigung durch Mexikos Staatspräsidenten

Mexikos Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador würdigte den Künstler auf Twitter als "großen Maler sowie herausragenden Kulturförderer". "Die Kunst trauert", schrieb er über den Tod Toledos. Dieser sei "ein authentischer Verteidiger der Natur, Gebräuche und Traditionen unseres Volkes" gewesen.