21.02.2019, 08:39 Uhr

"Amerika": Mexikanischer Künstler baut Mauer in New York

Während der Streit um die Mauer an der Grenze zu Mexiko in den USA eskaliert, hat ein mexikanischer Künstler in New York kurzerhand selbst eine kleine Mauer gebaut. Die Skulptur "Amerika" ist Teil der Ausstellung "Borders" in der Galerie James Cohan.