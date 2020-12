Metropolitan Opera New York streamt Silvestergala aus Augsburg

Kultur findet wegen Corona derzeit kaum statt. Weil, wie überall, die Opernhäuser geschlossen sind, hat die New Yorker Metropolitan Opera schon im Frühjahr eine Konzertreihe ins Leben gerufen, die gegen kostenpflichtige Tickets live im Internet übertragen wird. Sie heißt: "Met Stars Live in Concert". Dafür hat das Opernhaus spektakuläre kleine Bühnen gesucht, in den USA und auch in Europa. Fündig geworden sind die Organisatoren unter anderem in Augsburg, im Parktheater. Es gilt als das in Europa einzige erhaltene Multifunktionstheater aus der Gründerzeit.

Met Stars live in Concert mit Opern und Arien

In dem Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Gebäude mit gusseisernen Geländern und in Gold gefassten Verstrebungen werden am Abend die Sopranistinnen Angel Blue und Pretty Yende und die Tenöre Javier Camarena und Matthew Polenzani live auftreten. Für ein Publikum auf dem ganzen Globus werden sie in Augsburg Duette und Arien aus verschiedenen Opern singen.

Opernsängerin Angel Blue: "Das Parktheater ist etwas Besonderes"

Seit Tagen finden im Augsburger Parktheater mit Künstlern, Bühnen- und Fernsehtechnikern die Proben statt. Die Sängerinnen und Sänger treten normalerweise in großen Opernhäusern auf. Opernsängerin Angel Blue freut sich aber trotzdem besonders auf ihren Auftritt im Parktheater. "Ich liebe das Parktheater, es ist schön hier", sagt die Künstlerin bei den Proben. Hier, an diesem kleineren Veranstaltungsort, fühle man jede Nuance des Opernsounds.

Live und auf Abruf

Zu sehen und hören ist der Sound der New Yorker Oper aus dem Parktheater Augsburg am Silvesterabend live ab 22 Uhr auf der Webseite der Metropolitan Opera. Noch 14 Tage danach können Opernfans den Auftritt online abrufen.