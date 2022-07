MeToo und Fernsehgeschichte: Regisseur Dieter Wedel ist tot

Wie ruft man jemandem wie Dieter Wedel nach, der offenbar zwei so extreme Seiten hatte? Nach außen hin der charmante, erfolgreiche und scheinbar stets strahlende Regisseur und Drehbuchautor, dem jahrelang ein Fernsehfilm-Hit nach dem anderen gelang. Der in Worms und Bad Hersfeld als Intendant wirkte und gefeiert wurde. Der Schauspielstars anzog und auch die Presse für sich einnahm.

Und dann gab es da diese andere Seite, die er vor allem gegenüber Frauen, aber auch gegenüber Schauspielkollegen bei Theaterproben und Dreharbeiten ausließ. Ein Narzisst, ein Despot und ein Choleriker wurde er genannt. Jahrelang hat die Staatsanwaltschaft wegen Vorwürfen des sexuellem Missbrauch und der Vergewaltigung gegen ihn ermittelt.

Nun ist Dieter Wedel tot. Und die Frage ist: Was bleibt? Wie wurde er der, der er war? Und was trieb ihn an? "Ich glaube, das, was mich antreibt, ist wirklich der Spieltrieb, diese unglaubliche Gnade, auch noch in meinem Alter spielen zu dürfen", so Dieter Wedel.

Arbeit als Form der Lebensbewältigung

Ein unstillbarer Spieltrieb, bei dem für alle Mitspieler stets und schnell klar war, wer die Regeln bestimmt, nach denen gespielt wird. "Die wahre Person entdecken Sie, wenn Sie sich die Filme ansehen." Das hat Dieter Wedel einmal in einem Interview über sich gesagt. Und: "Man schreibt immer über sich selbst." Fest steht: Die Arbeit war für Dieter Wedel auch eine Form, das Leben zu bewältigen, etwa den Tod seines Vaters:

"Mein Vater ist mit einem Herzschlag plötzlich neben mir umgefallen. Das war hier im Schlosshotel, wir gehen rein und plötzlich brach er neben mir zusammen. Ich habe das nie erzählen können. Es war so furchtbar. Ich habe das dann in dem Film "Kampf der Tiger" nachgestellt, wo plötzlich einer der Manager einer Eishockey-Mannschaft genauso zusammenbricht. Ich habe genau die Szene nachgestellt, wie sie damals war. Danach konnte ich darüber reden."

Als sein Vater stirbt, ist Dieter Wedel 14 Jahre alt. Eine Erfahrung, die ihn prägt. 1942 in Frankfurt geboren, wächst er in Bad Nauheim als geliebtes und, wie er selbst einmal sagte, verwöhntes Einzelkind auf. Er spielt sehr erfolgreich Tennis, wird mit 17 hessischer Jugendmeister. Doch schon früh, ebenfalls noch in der Schule, lockt ihn etwas anderes: das Theater, wie er einmal erzählte:

"Die allererste Kritik über mich ist in der Wetterauer Zeitung in Bad Nauheim erschienen. Da hatte ich ein Drama geschrieben über Masada, den Kampf der Juden gegen die Römer. Wir haben das im Theater in Bad Nauheim aufgeführt, und damals waren dann die Reaktionen so positiv, dass der Theaterprofessor Knudsen aus Berlin angereist kam, sich das anschaute und mir dann sagte: 'Kommen Sie nach Berlin zum Studium, wenn Sie fertig sind mit dem Abitur!' Das waren dann noch drei Jahre, und dadurch entging ich auch dem Militärdienst."

Gesagt, getan. Dieter Wedel studiert an der Freien Universität Berlin bei Hans Knudsen, seinem "Ersatz- Papa", wie er ihn nennt, und schreibt dort eine Dissertation über das Frankfurter Schauspiel. Seine berufliche Laufbahn beginnt er als Hörspiel-Redakteur und Autor bei Radio Bremen. Später kommen auch der NDR und der Hessische Rundfunk dazu.

Mit 26 hat er die Chance, seinen ersten großen Film zu drehen. Er heißt "Gedenktag" und beschäftigt sich mit dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Aus Angst, für zu jung gehalten zu werden, macht er sich damals kurzerhand drei Jahre älter und kommt damit durch. Ein Verwirrspiel, das es sogar in seinen Wikipedia Eintrag geschafft hat. 1972 dann der richtige Startschuss: Wedel feiert seinen ersten großen Erfolg mit dem Dreiteiler "Einmal im Leben. Geschichte eines Eigenheims."

Auf der Erfolgsspur

Es folgten zahlreiche Filme, Mehrteiler und Theaterinszenierungen, allesamt erfolgreich: "Der große Bellheim", "Der Schattenmann", "Der König von St. Pauli", "Die Affäre Semmeling" oder "Gier". Er war Regisseur und Intendant bei den Nibelungenfestspielen Worms und später in Bad Hersfeld. Eine Zeit lang schien es so, als würde alles zu Gold, was Wedel anpackt. Dafür überzog er regelmäßig Drehzeiten und Budgets. Doch solange sich der Erfolg einstellte, ließ man ihn machen.

Dass er bei Dreharbeiten und Theaterprobe einen bisweilen ruppigen Umgangston drauf hatte, wissen alle, die ihn kannten. Er selbst beschreibt sich in Interviews als Dompteur und die Schauspielerinnen und Schauspieler um ihn herum als Raubtiere, zu denen er bewusst streng ist.

"Das darf ich eigentlich gar nicht verraten, aber manchmal kommt auch so eine besonders gute Stimmung auf, wenn man eine Szene hat. Und die Schauspieler freuen sich. Und man muss aber heute noch eine Szene erarbeiten und es kommt plötzlich so eine Betriebsratsausflugs-Stimmung auf. Und dann suche ich irgendeinen Vorwand, um zu schimpfen und zu donnern. Und plötzlich ist eine eiserne Konzentration da. Und das ist gut für die Szene."

Bewusster Machtmissbrauch und sexuelle Nötigung?

Alles aus Schauspielern herausholen, dafür über Grenzen gehen und oft auch weit darüber hinaus. Sechs Kinder von sechs Frauen, zahlreiche Affären und parallele Beziehungen gehörten für Dieter Wedel zum Leben und waren ein offenes Geheimnis. Er selbst sagt dazu: "Ich hatte beileibe nicht so viele Affären, wie mir nachgesagt worden sind, leider. Aber natürlich ist diese Arbeit am Film – und diese Mehrteiler dauerten ja manchmal ein Jahr – da kam man dann auch sehr nah zusammen und dann hat sich auch manchmal was ergeben, was manchmal die Arbeit auch beflügelt hat. Sieht man!"

Das von ihm auch sexuelle Nötigung und Vergewaltigung ausgegangen sein sollen, hat die Öffentlichkeit durch die MeToo-Bewegung erfahren, in deren Zuge sich mehrere Frauen zum Teil auch öffentlich geäußert und ihre Erfahrungen unter anderem im ZEIT-Magazin geschildert haben. Das Bild, das so entstanden ist, gleicht dem eines Mannes, der bewusst seine Macht missbraucht hat.

Dieter Wedel selbst sah sich an den Pranger gestellt, sprach von einer öffentlichen Hexenjagd und versicherte stets seine Unschuld. Als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele trat er 2018 zurück. Von seinem tiefen Fall hat sich der einst gefeierte Regisseur nie erholt. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist der Regisseur und Drehbuchautor bereits am 13. Juli im Alter von 82 Jahren in Hamburg gestorben.

Anmerkung der Redaktion:

Im März 2021 hatte die Staatsanwaltschaft München 1 Anklage erhoben, Wedel soll 1996 die damals 27 Jahre alte Schauspielerin Jany Tempel vergewaltigt haben. Und auch andere Frauen hatten sich wegen gewalttätiger Übergriffe durch Wedel an die Öffentlichkeit gewandt. Wedel bestritt die Vorwürfe bis zuletzt. Am heutigen Mittwoch sollte das Gericht darüber entscheiden, ob die Anklage gegen Wedel wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung zugelassen wird. Dabei wurde sein Tod bekannt.