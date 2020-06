"#MeToo hätte damals eine große Aufgabe gehabt"

Geboren in Baden bei Wien (Niederösterreich), Studium der Slavistik und Kunstgeschichte, freiberufliche Autorin und Regisseurin. Literarische Veröffentlichungen ab 1986. Lebt in Wien, London und New York. So steht es in der Rubrik "Zur Person" auf der Homepage von Marlene Streeruwitz. Heute wird die Schriftstellerin 70 Jahre alt. Christoph Leibold hat mit ihr gesprochen.

Christoph Leibold: "Lebt in Wien, London und New York", das klingt kosmopolitisch, wie muss ich mir das vorstellen?

Marlene Streeruwitz: Das war einmal kosmopolitisch und ist jetzt eingeschränkt auf den Lockdown in Wien. Nach London könnte ich überhaupt nicht. Und die USA sind auch abgesperrt.

Aber sonst sind Sie da regelmäßig?

Ja, sonst bin ich da sehr regelmäßig. Das ist schon ein Ringelspiel, in dem ich da lebe.

Im Radio sind Sie gewissermaßen auch daheim. Oder waren es zumindest. Sie haben unter anderem mit Hörspielen angefangen. War das damals nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Theater, zum Bühnendrama? Oder gibt es etwas, was Sie an Hörkunst besonders schätzen?

Das war überhaupt kein frühes Stadium, sondern das ist eine große Liebe. Radiophonie ist eines der wunderbarsten Medien, das es überhaupt gibt. Die Bildfreiheit, die mit Geräuschen und Stimmen Bedeutung herstellt, ist etwas ganz Wunderbares und sehr poetisch. Und ich habe unlängst noch ein Hörspiel selbst gemacht und eins geschrieben. Das läuft die ganze Zeit nebenbei. Hörspiel-Karrieren sind immer sehr im Verborgenen, aber ich habe, glaub ich, da eine relativ lange Liste vorzulegen.

Die entscheidenden Theaterjahre waren für Sie die frühen 1990er. Den Figuren Ihrer Stücke wurde immer etwas Grotesk-Monströses bescheinigt. In München an den Kammerspielen wurde damals zum Beispiel "New York, New York" uraufgeführt. Das hat in einem Männer-Pissoir gespielt, im Werkraum, wo auch Werner Schwabs "Volksvernichtung" mit großem Erfolg lief. Schwab war ein Landsmann von Ihnen. Der bezeichnete seine Stücke als "Fäkaliendramen". Gab es da so eine Art Geistesverwandtschaft im Blick auf die Figuren, die etwas Monströses haben? Oder würden Sie das ganz anders sehen?

Das sehe ich einerseits ganz anders, andererseits, in der Nachträglichkeit, kann ich da viele Parallelen entdecken. In der Zeit damals war ich als Feministin meilenweit von Werner Schwab entfernt, der seiner Verachtung der Welt gegenüber in einem großen Ausmaß Platz gegeben hat und alles in diese Verachtung gestopft hat. Heute würde ich sagen, die Verwandtschaft ist eindeutig, und ich würde das darauf zurückführen, dass wir einfach aus derselben schulischen Kultur kommen. Und der Widerstand gegen diese oktroyierte Sprache, die in der österreichischen Volksschule vermittelt wird, und das seit 300 Jahren, ist etwas, das uns eigentlich alle eint in einer gewissen Weise, dann aber natürlich ganz weit auseinander führt.