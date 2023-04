Metallicas "72 Seasons": An der eigenen Schablone orientiert

"Ich bin wirklich stolz auf die Jungs" – dieser Satz könnte von einem Fußballtrainer kommen, dessen Mannschaft gerade ein hartes Spiel hinter sich gebracht hat. Tatsächlich hat ihn ein Metallica-Fan diese Woche bei der Social Media-Plattform Reddit gepostet. Er habe das neue Album “72 Seasons” gehört, und Metallica sei “die beste Band der Welt”. Der Post zeugt von den Emotionen, die Metallica, immerhin schon 1981 gegründet, immer noch in ihren Fans erzeugen können. “72 Seasons” ist Metallicas erstes neue Album seit sieben Jahren, und gleich im ersten Song wird deutlich gemacht, dass die Band kein Problem mehr damit hat, nach hinten anstatt nach vorne zu schauen.

Handreichung an Oldschool-Fans

Das Titelstück "72 Seasons" wirkt wie eine Handreichung an alle Old School-Fans, die bange waren, Metallica hätten sich während der langen Auszeit zu sehr verändert. Ein Genick brechendes Gitarrenriff jagt das nächste, Lars Ulrichs Snare-Schläge klingen wie Gewehrschüsse, James Hetfield schrei-singt über "violence" und "inheritance", Kirk Hammett spielt ein packendes Solo, und sofort hat man wieder Lust, Metallica zu hören und vielleicht sogar selbst die Luftgitarre auszupacken.

Im Laufe der 77 Minuten, die die Gesamtspielzeit von "72 Seasons" beträgt, liefern Metallica mehrmals unterhaltsames Metal-Entertainment: einen satten, ausproduzierten Sound, mehrere wirklich gute und dramatische Gitarrenriffs und -Harmonien, und - im Falle von Sänger James Hetfield - neue musikalische Höchstleistungen.

Aber, um Hetfields Text zum Song "Chasing Light" zu paraphrasieren: wo Licht ist, fällt auch Schatten. Das besondere an Alben wie "Kill ‘Em All" und "Master of Puppets", mit denen Metallica in den 80ern Musikgeschichte schrieben, war die neue Mischung aus verschiedenen Elementen: die Energie des Punk, das Orchestrale der Klassik, die Theatralik des Heavy Metal, die mit literarischen Referenzen gespickten Songtexte. "72 Seasons" dagegen klingt, wie das Musikmagazin Stereogum anmerkt, als hätten die vier Musiker seit ihrem letzten Album vor sieben Jahren hauptsächlich alte Black Sabbath- und Metallica-Platten gehört.

Heavy Metal ist aktuell eigentlich spannender

Dass Metallica auf ihren neuen Songs wie die alten Metallica klingen - oder zumindest versuchen, so zu klingen - das wird die wenigsten Fans wirklich stören. Und manchmal, wie in dem treibenden "Room of Mirrors", trifft die Band eine schöne Balance aus Nostalgie und Neuem. Aber trotzdem: Heavy Metal ist aktuell so vielseitig und spannend, dass es etwas enttäuschend ist, wie sehr sich Metallica an der eigenen Schablone orientieren. Dass Bassist Rob Trujillo großer Jazz-Fan ist, oder dass Kirk Hammett zuletzt eine von Filmmusik inspirierte EP veröffentlichte, würde man beim Hören des Albums zum Beispiel nie erahnen. Den wuchtigsten und überraschendsten Song auf "72 Seasons" haben die Metal-Veteranen schlauerweise am Ende des Albums platziert.

“Inamorata” ist der bislang längste Metallica-Song überhaupt, und für viele Fans jetzt schon der beste seit Jahrzehnten. Ein sumpfiges Riff öffnet das Tor, im Mittelteil harmonieren Bass und Gitarre wie zuletzt zu “Master of Puppets”-Zeiten, und trotz seiner 11 Minuten Länge stellt sich nie die Langeweile ein, die bei Songs wie “You Must Burn!” aufkommt. Es ist ein nettes Gedankenspiel, sich ein neues Metallica-Album vorzustellen, das konsequent die Sludge-Metal-Richtung von “Inamorata” beibehalten hätte. Aber das ist eben die Sache: während andere in Gedanken schwelgen, machen Metallica einfach weiter. Und darauf können sie stolz sein.