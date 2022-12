Metallica, Ed Sheeran – und die Stones? Diese Alben kommen 2023

Wenn Vorfreude wirklich die schönste Freude ist, dann ist dies ein Text, der Spaß macht. Das neue Jahr bringt uns einen ganzen Haufen neuer Alben aus der Oberliga des Pop. Und nach Bayern kommen sie auch, die Stars - ob nun Depeche Mode oder Peter Gabriel.

Metallica: Am 14. April erscheint das neue Album der US-amerikanischen Metal-Band: "72 Seasons" wird 12 Songs enthalten. Es ist das erste neue Studioalbum seit "Hardwired… To Self-Destruct" von 2016 und das insgesamt zwölfte Album in 40 Jahren Bandgeschichte. Außerdem steht eine Welttournee an, die Metallica auch nach München führt - allerdings erst im Mai 2024 (!).

Jennifer Lopez: Über zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums "This Is Me ... Then" hat Jennifer Lopez ein Nachfolgealbum angekündigt. "This Is Me ... Now" enthält 13 neue Songs und soll im Laufe des Jahres erscheinen. Es ist das erste Album der Musikerin seit 2014.

Lana Del Rey: Mit dem Song "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" hat Lana Del Rey kürzlich nicht nur einen neuen Song veröffentlicht, sondern damit auch den Titel ihres am 10. März erscheinenden gleichnamigen Albums angekündigt. Darauf werden auch ein paar Gäste zu hören sein - darunter Jon Batiste.

Deichkind: "Neues vom Dauerzustand" (17. Februar) heißt die achte Platte der Hamburger MCs. "Die Deichkinder wringen ihre Seelen aus, um euch nur den heißesten Scheiß zu bieten", kündigt die Band an. Der Electro-Vorab-Track "In der Natur" (gleich zu Beginn mit BR-Kollege Roger Rekless!) zeichnet schonmal ein düsteres Bild zwischen Großstadtleben und Klimakatastrophe.